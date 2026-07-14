'Ako Njemačka želi biti spremna odgovoriti na rusku prijetnju, mora to i dalje činiti'

Europska unija nastoji veći dio obrambene potrošnje usmjeriti prema europskim proizvođačima i smanjiti ovisnost o američkoj vojnoj industriji. Bruxelles kroz nove financijske instrumente potiče zajedničke nabave i jačanje europske obrambene industrijske baze, a novim pravilima ograničava udio proizvođača iz država izvan EU-a, uključujući SAD, na najviše 35 posto vrijednosti projekata financiranih europskim sredstvima. Takvim pristupom nisu zadovoljni u Washingtonu.

Takvi sustavi možda neće u potpunosti zadovoljiti sve njemačke zahtjeve, ali bi, smatra, mogli biti 'najbolje što se trenutačno može kupiti za sljedećih nekoliko godina'. 'Razvoj vlastitih sposobnosti zahtijeva vrijeme. A vremena trenutno nemamo', upozorio je.

'Ako je zadaća njemačkog ratnog zrakoplovstva, odnosno NATO-ovih zračnih snaga, biti spremno što je prije moguće, možda ćemo morati nabavljati sustave koji su već dostupni na tržištu', rekao je Neumann u razgovoru za Politico.

No, dok Bruxelles razmišlja dugoročno, vojske država članica suočavaju se s neposrednim sigurnosnim izazovima.

Neumann smatra da europska obrambena industrija raspolaže značajnim znanjem i kapacitetima, ali priznaje da nije razvijala najsuvremenije tehnologije jednakim tempom kao Sjedinjene Države. Zbog toga je, kaže, potrebno privremeno popuniti postojeće praznine, bez odustajanja od europskih projekata.

Najbolji primjer takvog pristupa je američki borbeni avion pete generacije Lockheed Martin F-35 Lightning II. Njemačka je u prosincu 2022. odobrila kupnju 35 zrakoplova F-35A vrijednu 8,3 milijarde eura. Oni će zamijeniti zastarjele avione Tornado u okviru NATO-ova programa dijeljenja nuklearnog naoružanja.

Prvi njemački F-35 trebao bi sići s proizvodne trake u SAD-u već u rujnu, rekao je Neumann. Nakon više od godinu dana obuke pilota u Sjedinjenim Državama, prvi bi zrakoplovi krajem 2027. trebali stići u zračnu bazu Büchel na zapadu Njemačke.

'U Luftwaffeu postoje ideje o nabavi dodatnih F-35', rekao je Neumann, naglasivši da konačnu odluku donosi njemačko Ministarstvo obrane te da ona zasad nije donesena. Politico je ranije objavio da je njemačka vlada rezervirala više od dvije milijarde eura za kupnju dodatnih 15 zrakoplova, čime bi planirana flota F-35 porasla s 35 na ukupno 50 letjelica.

Budućnost njemačkog ratnog zrakoplovstva

Rasprava o budućnosti njemačkog ratnog zrakoplovstva je dobila na važnosti nakon što su Njemačka i Francuska u lipnju odustale od zajedničkog razvoja borbenog aviona šeste generacije, ključnog dijela programa Future Combat Air System (FCAS). Projekt je zapeo zbog višegodišnjih neslaganja između tvrtki Airbus i Dassault Aviation oko podjele poslova i vodeće uloge.

Neumann ipak smatra da to ne znači kraj cijelog FCAS-a. 'Jedina donesena odluka jest da zajedno nećemo graditi borbeni avion', rekao je.

Njemačka naručuje i novu seriju europskih borbenih zrakoplova Eurofighter Typhoon, čija se isporuka očekuje između 2031. i 2034. godine. No Neumann smatra da bi to trebala biti posljednja kupnja borbenih aviona četvrte generacije. 'Sve što bude dolazilo nakon toga, odnosno od 2035. nadalje, trebalo bi pripadati petoj ili još naprednijoj generaciji', zaključio je.

Dugoročno rješenje i dalje bi trebalo biti europsko, bilo kroz priključivanje postojećem programu razvoja ili pokretanje novog projekta s partnerima. No priznaje da nijedna od tih opcija vrlo vjerojatno neće rezultirati novim europskim borbenim zrakoplovom do 2035. godine. 'Pitanje je što ćemo raditi u međuvremenu', zaključio je Neumann.