JAVLJA HAK

Na većini cesta promet se odvija bez posebnih ograničenja

L. Š. / Hina

14.07.2026 u 07:13

Ilustracija
Ilustracija Izvor: Cropix / Autor: Zvonimir Barisin / CROPIX
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Na većini cesta promet se odvija bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi, izvijestio je u utorak ujutro Hrvatski autoklub (HAK)

Zbog vozila u kvaru na autocesti A1 u tunelu Mali Prolog u smjeru Dubrovnika (dionica Vrgorac-Ploče) promet se vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 40 kilometara na sat.

Također na A1, između odmorišta Marune i tunela Ledenik u smjeru Dubrovnika promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat.

U pomorskom prometu nema poteškoća.

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