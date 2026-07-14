Na većini cesta promet se odvija bez posebnih ograničenja

Zbog vozila u kvaru na autocesti A1 u tunelu Mali Prolog u smjeru Dubrovnika (dionica Vrgorac-Ploče) promet se vodi jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 40 kilometara na sat.

Također na A1, između odmorišta Marune i tunela Ledenik u smjeru Dubrovnika promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat.

U pomorskom prometu nema poteškoća.