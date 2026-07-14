Studenta vojnog učilišta brutalno pretukli u Zagrebu zbog tetovaže: Oglasio se DORH

Nakon napada uzeli su mu novac i mobitel te pobjegli, a teško ozlijeđeni muškarac završio je na bolničkom liječenju.

Tužiteljstvo sumnja da su ga ondje, motivirani mržnjom i netrpeljivošću zbog pripadnosti drugoj navijačkoj skupini, napali s namjerom da ga usmrte i opljačkaju. Više su ga puta udarali rukama i nogama po glavi i tijelu, zbog čega je pao na tlo i izgubio svijest.

Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu priopćilo je da su osumnjičena trojica hrvatskih državljana rođenih 1990., 2006. i 2006. godine te dvojica maloljetnika rođenih 2008. i 2010. godine. Prema sumnjama istražitelja, petorica su se prethodno dogovorila da će 27. svibnja 32-godišnjaka prijevarom namamiti na parkiralište iza jednog ugostiteljskog objekta na području Zagreba.

Riječ je o 32-godišnjem studentu Hrvatskog vojnog učilišta koji je napadnut nedaleko od kafića na Horvaćanskoj cesti. Policija je dosad uhitila četvoricu od petorice osumnjičenih, dok je posljednji identificiran analizom snimki videonadzora te mu je određen istražni zatvor.

Prema ranijim informacijama iz istrage, napadnuti muškarac istražiteljima je ispričao da je te večeri u kafiću ostao bez cigareta te je mladiće za susjednim stolom zamolio jednu. Oni su mu odgovorili da u automobilu imaju više kutija i pozvali ga da pođe s njima. Nedaleko od vozila, prema njegovim riječima, uslijedio je napad.

'Nikakvih razmirica između nas nije bilo, pa jedino što bi mogao biti motiv je moja velika tetovaža s oznakom Torcide na ruci', rekao je istražiteljima.

Snimke nadzornih kamera, koje su dio dokaznog materijala, zabilježile su tijek napada. Prema dosadašnjim saznanjima, napadači su nastavili udarati 32-godišnjaka i dok je ležao na tlu te mu nogama gazili glavu. Osim fizičkog napada, oduzeli su mu novčanik sa stotinjak eura, vojnom iskaznicom i mobitel.

Županijsko državno odvjetništvo ispitalo je trojicu punoljetnih osumnjičenika te protiv njih otvorilo istragu zbog sumnje na pokušaj teškog ubojstva. Sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu odredio im je istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Za dvojicu maloljetnih osumnjičenika nadležna državna odvjetništva u Zagrebu i Velikoj Gorici zatražila su njihovo ispitivanje te predložila određivanje istražnog zatvora.