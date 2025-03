Tihi heroji beogradskih prosvjeda: Kako su studentski redari satima držali pod kontrolom tisuće ljudi?

Upravo je to bio jedan od razloga zašto su studenti u jednom trenutku počeli preusmjeravati ljude sa platoa ispred Narodne skupštine na Slaviju, rekli su novinarima za 'Vreme' redari, tihi heroji jučerašnjeg skupa.

Veterani 63. padobranske brigade stigli do Skupštine u Beogradu da štite studente pic.twitter.com/t2P3E04P99

Veteran s kojim je razgovarao reporter kaže da je to bio jedan od savjeta, jer prostor ispred skupštine nije bio siguran. Ispred Skupštine bio je veliki broj ljudi, a s traktora su stražarili Studenti 2.0. Došlo je do curenja ulja, a lako je moglo doći do incidenta.