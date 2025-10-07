Thunberg oštro odgovorila Trumpu: 'Izgleda da i vi patite od problema s agresijom'

Trump je 22-godišnju Thunberg, proslavljenu prosvjedima protiv klimatskih promjena i nedavno uhićenu na brodu koji je kao dio 'flotile' pokušao probiti blokadu Gaze, nazvao ludom mladom osobom koja „treba potražiti pomoć” zbog problema s agresijom.

„Mislim da bi trebala liječniku. Ona je mlada osoba, a tako bijesna, ona je luda”.

„Vidjela sam da je Donald Trump još jednom izrazio svoja privatna, laskava mišljenja o mom zdravlju te cijenim njegovu zabrinutost za moje mentalno zdravlje”, napisala je Thunberg na Instagramu i uzvratila američkom predsjedniku.

„Trumpu: cijenim sve preporuke koje ste mi dali za nošenje s tim takozvanim 'problemima s agresijom' jer izgleda da vi – uzimajući u obzir vašu impresivnu povijest – također patite od njih”, rekla je.

Podsjetimo, u ponedjeljak je Thunberg stigla u Grčku nakon što ju je Izrael uhitio sa stotinama drugih aktivista, a potom deportirao zbog pokušaja dopremanja humanitarne pomoći u Gazu.

"Želim biti vrlo jasna. Tamo se događa genocid. Naši međunarodni sustavi izdaju Palestince. Čak nisu u stanju spriječiti ni najgore zločine", kazala je Thunberg okupljenima u zračnoj luci u Ateni te dodala da su se u flotile angažirali 'kad naše vlade nisu ispunile svoju pravnu dužnost'.