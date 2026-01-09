Broj tražitelja azila u Švedskoj najmanji u zadnjih 40 godina, pravila će se postrožiti?

Vladajuća manjinska koalicija, koju podržava protuimigrantska stranka Švedski demokrati, smanjenje broja tražitelja azila proglasila je svojom ključnom političkom platformom otkako je 2022. preuzela vlast. Vlada smatra da su desetljeća blagih propisa o azilu i neuspješne mjere integracije pod prethodnim socijaldemokratskim vladama krivi za nagli porast stope kriminala povezanog s bandama.

"Promjena se ne odnosi samo na brojke u smislu niže imigracije nego i na sam sastav, odnosno na to tko dolazi u Švedsku, s udjelom azilanata na rekordno niskoj razini", rekao je novinarima ministar migracija Johan Forssell. Broj imigranata, isključujući izbjeglice iz Ukrajine, pao je prošle godine na 79.684 s 82.857 u 2024. godini, prema podacima Odbora za migracije.

Tražitelji azila i članovi njihovih obitelji činili su samo šest posto ukupnog broja, u usporedbi s 31 posto 2018. kada je u zemlju uselilo 133.000 ljudi. Broj ljudi koji su se dobrovoljno vratili u drugu zemlju ili su ih vlasti protjerale također je porastao.

"To je područje koje nam je visoki prioritet", rekao je Forssell.

Otkako je došla na vlast, vlada je poduzela stroge mjere protiv tražitelja azila, otežala stjecanje boravišta i državljanstva te uvela financijske poticaje za imigrante kako bi napustili zemlju.

Forssell je rekao da vlada ove godine planira dodatno pooštriti pravila, uključujući novi zakon za povećanje broja povratnika i stroža pravila o državljanstvu, između ostalog.