Theresa May optužuje Rusiju za agresiju na Europu

Britanska premijerka Theresa May izjavila je u četvrtak u Bruxellesu da je Rusija izvela 'drzak i bezuman' napad na ulicama u Salisburyju u Engleskoj, koji predstavlja dio obrasca ruske agresije protiv Europe i njezinih susjeda

'Rusija je izvela drski i bezumni napad protiv Ujedinjene Kraljevine kada je pokušala ubiti dvoje ljudi na ulicama Salisburyju. Ja ću to pitanje iznijeti danas pred svojim kolegama jer je jasno - ruske prijetnje ne poštuju granice. Incident u Salisburyju dio je obrasca ruske agresije protiv Europe i njezinih susjeda, od zapadnog Balkana do Bliskog istoka', izjavila je premijerka May prije početka sumita čelnika EU-a.

Čelnici EU-a okupili su se u četvratak u Bruxellesu na svom proljetnom, dvodnevnom summitu, na kojem će, između ostaloga, razgovarati o trgovini i američkim carinama na čelik i aluminij, o ekonomskoj situaciji u EU-u, o oporezivanju multinacionalih internetskih kompanija, odnosima s Rusijom i Turskom.