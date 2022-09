[VIDEO] Teško gorivo iscurilo u more kod Brodosplita, sve službe su na terenu

Nešto poslije 14 sati na području oko Brodosplita onečišćeno je more teškim gorivom, a kako se doznaje od lučkog kapetana Željka Kuštere, onečišćenje je stiglo s kopna

"Trenutno su na terenu sve službe među kojima su predstavnici specijaliziranih tvrtaka koje se bave saniranjem onečišćenja i predstavnici više tijela državne uprave koji provode istražne radnje. Mi ne ulazimo u detalje koliko je toga isteklo u more i odakle je to stiglo, već imamo zadatak spriječiti daljnje onečišćenje te proširenje masne mrlje. Uz to nam je zadatak sanirati ono što je onečistilo more. Za sada je situacija pod nadzorom", rekao je za Hinu Kuštera.