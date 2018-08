Teršelič: 23 godine nakon 'Oluje', još nije završena istraga zločina u Komiću i Poljicama

Voditeljica Documente - Centra za suočavanje s prošlošću Vesna Teršelič i novinar i bivši aktivist Hrvatskog helsinškog odbora (HHO) Drago Pilsel u petak su, povodom predstojeće 23. obljetnice Vojno-redarstvene akcije "Oluja", upozorili da još nije završena istraga za zločine koje su pripadnici Hrvatske vojske (HV) počinili 12. kolovoza 1995. u Komiću i Poljicama, selima nedaleko Udbine

Neposredno pred ulazak pripadnika HV-a, rekla je, dio preostalog stanovništva sklonio se u obližnju šumu dok su uglavnom starije i slabo pokretne osobe ostale u selu gdje su ubijeni vatrenim oružjem ili zapaljeni u kućama.

Osim ljudskih žrtava, ubijene su i domaće životinje te zapaljeno gotovo 80 posto objekata u selu. Također, neke od žrtava stradale su u susjednom selu Poljice, rekla je.

Teršelič je istaknula kako točan broj žrtava nije u potpunosti utvrđen jer se pretpostavlja da je toga dana stradalo najmanje šestero, a prema nekim izvorima sedmero do devetero mještana. Dodala je kako je zločin prijavljen policiji i DORH-u, ali to nije pridonjelo brzini njegovog rješavanja. Uz to, upitom su se obratili Ministarstvu unutarnjih poslova i DORH-u ali do danas nisu primili odgovor.