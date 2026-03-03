bijeg

Prvi avion iz Dubaija sletio u Beograd, evakuirano 200 srbijanskih državljana

M. Šu.

03.03.2026 u 09:20

tportal
Izvor: Screenshot / Autor: RTS
Bionic
Reading

Zrakoplov "Fly Dubai" iz Ujedinjenih Arapskih Emirata sa srbijanskim državljanima sletio je jutros u 6:17 na aerodrom u Beogradu. Među putnicima je bilo i stranaca.

Radi se o letu kojim je iz Dubaija stiglo 200 državljana, nakon što su letovi između Ujedinjenih Arapskih Emirata i Srbije bili obustavljeni zbog napetosti na Bliskom istoku.

Putnici koji su sletjeli iz Dubaija u Beograd: Rečeno nam je da se spakiramo za 15 minuta

Putnica koja je jutros sletjela u Beograd letjela je iz Kenije preko Dubaija. Rekla je da su zadržani u zraku oko tri sata, a zatim sletjeli.

vezane vijesti

Par iz Bačke Palanke putovao je s Maldiva.

'Sletjeli smo u Dubai i putovanje je trebalo nastaviti. Avion je poletio, kružio neko vrijeme i vratio se na aerodrom u Dubaiju iz sigurnosnih razloga. U međuvremenu se dogodilo ono što se dogodilo s Iranom', rekli su putnici za RTS.

Na pitanje osjećaju li strah, rekli su da ga nije bilo.

'Ne, bili smo smješteni u hotelu oko 20 kilometara od centra grada, pa smo čuli neke eksplozije, ali nismo se bojali, bili smo divna grupa', kažu.

'Prvo smo kontaktirali naše veleposlanstvo, koje je napravilo popis putnika koji su bili na aerodromu u Dubaiju. Veleposlanik nas je čak posjetio u hotelu i zahvaljujemo mu na tome. Imali smo sve idealne uvjete u hotelu i čekali smo da nas obavijeste o povratku, a doslovno nam je rečeno da se spakiramo za 15 minuta', rekli su putnici.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
akcija uskok-a

akcija uskok-a

Nova uhićenja zbog korupcije: Meta direktori iz HEP grupe, znaju se imena
POVIJEST SE PONAVLJA

POVIJEST SE PONAVLJA

Teške optužbe bivšeg direktora CIA-e: 'Ovo je katastrofa'
NISU OVO OČEKIVALI

NISU OVO OČEKIVALI

Zaljevske zemlje preklinju Trumpa: 'Zaustavi sve, ostajemo bez protuzračne obrane!'

najpopularnije

Još vijesti