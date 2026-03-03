Prvi avion iz Dubaija sletio u Beograd, evakuirano 200 srbijanskih državljana

Putnica koja je jutros sletjela u Beograd letjela je iz Kenije preko Dubaija. Rekla je da su zadržani u zraku oko tri sata, a zatim sletjeli.

Radi se o letu kojim je iz Dubaija stiglo 200 državljana, nakon što su letovi između Ujedinjenih Arapskih Emirata i Srbije bili obustavljeni zbog napetosti na Bliskom istoku.

Par iz Bačke Palanke putovao je s Maldiva.

'Sletjeli smo u Dubai i putovanje je trebalo nastaviti. Avion je poletio, kružio neko vrijeme i vratio se na aerodrom u Dubaiju iz sigurnosnih razloga. U međuvremenu se dogodilo ono što se dogodilo s Iranom', rekli su putnici za RTS.

Na pitanje osjećaju li strah, rekli su da ga nije bilo.

'Ne, bili smo smješteni u hotelu oko 20 kilometara od centra grada, pa smo čuli neke eksplozije, ali nismo se bojali, bili smo divna grupa', kažu.

'Prvo smo kontaktirali naše veleposlanstvo, koje je napravilo popis putnika koji su bili na aerodromu u Dubaiju. Veleposlanik nas je čak posjetio u hotelu i zahvaljujemo mu na tome. Imali smo sve idealne uvjete u hotelu i čekali smo da nas obavijeste o povratku, a doslovno nam je rečeno da se spakiramo za 15 minuta', rekli su putnici.