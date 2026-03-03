Trump opet opalio po Starmeru: 'Nije bio od pomoći, nije to više kao prije'

U drugom intervjuu za britanske novine u dva dana, Trump je za The Sun rekao: 'Vrlo je tužno vidjeti da odnos očito više nije ono što je bio. Nikada nisam mislio da ću to doživjeti. Nikada nisam mislio da ću to vidjeti od Ujedinjenog Kraljevstva.'

Starmer je u ponedjeljak u obraćanju Donjem domu parlamenta poručio da se Ujedinjeno Kraljevstvo neće pridružiti SAD-u i Izraelu u napadačkim udarima, nego će se usredotočiti na „obrambene aktivnosti”. U nedjelju je dron pogodio bazu RAF-a Akrotiri na Cipru, dok su u ponedjeljak još dva drona oborena na putu prema toj lokaciji. U nedjelju navečer Starmer je objavio da će Ujedinjeno Kraljevstvo dopustiti SAD-u korištenje britanskih baza u operacijama protiv Irana.