Trump opet opalio po Starmeru: 'Nije bio od pomoći, nije to više kao prije'

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da odnos između SAD-a i Ujedinjenog Kraljevstva 'više nije kao prije' te da britanski premijer Keir Starmer 'nije bio od pomoći' u američko-izraelskom ratu protiv Irana
U drugom intervjuu za britanske novine u dva dana, Trump je za The Sun rekao: 'Vrlo je tužno vidjeti da odnos očito više nije ono što je bio. Nikada nisam mislio da ću to doživjeti. Nikada nisam mislio da ću to vidjeti od Ujedinjenog Kraljevstva.'
Starmer je u ponedjeljak u obraćanju Donjem domu parlamenta poručio da se Ujedinjeno Kraljevstvo neće pridružiti SAD-u i Izraelu u napadačkim udarima, nego će se usredotočiti na „obrambene aktivnosti”. U nedjelju je dron pogodio bazu RAF-a Akrotiri na Cipru, dok su u ponedjeljak još dva drona oborena na putu prema toj lokaciji. U nedjelju navečer Starmer je objavio da će Ujedinjeno Kraljevstvo dopustiti SAD-u korištenje britanskih baza u operacijama protiv Irana.
Trump je za The Sun rekao i da premijer 'ima vlastite poteškoće' te da Ujedinjeno Kraljevstvo više nije 'tako prepoznatljiva zemlja', pritom izdvojivši London i njegova gradonačelnika Sadiqa Khana.
'London je vrlo drukčije mjesto, s užasnim gradonačelnikom. Tamo imate užasnog gradonačelnika, neke užasne ljude', rekao je Trump.