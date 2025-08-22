Cure detalji o Ukrajincu koji je koordinirao sabotažu Sjevernog toka: Bio je tajni agent

Talijanski sud potvrdio je u petak uhićenje Ukrajinca kojeg Njemačka sumnjiči da je koordinirao napade na plinovod Sjeverni tok u Baltičkom moru 2022., objavio je njegov odvjetnik.
Serhij K. (49) uhićen je u četvrtak kod Riminija na temelju europskog uhidbenog naloga.
Žalbeni sud u Bologni je objavio da će na novom ročištu 3. rujna odlučivati o njegovom izručenju Njemačkoj, rekao je odvjetnik.
Ukrajinac je na sudu rekao da je bivši vojnik. Sky News doznaje da je konkretno služio u ukrajinskoj tajnoj službi i u specijalnim snagama ukrajinske vojske.
Nije poznato je li još uvijek bio u službi u vrijeme napada na naftovod 2022. godine, a ukrajinska vlada je oduvijek nijekala bilo kakvu umiješanost u eksplozije.
Dok je izlazio iz sudnice, viđen je kako novinarima pokazuje tipičnu ukrajinsku nacionalističku gestu 'trozupca'.
On je bio dio skupine koja je postavila eksplozivne naprave na plinovod kod danskog otoka Bornholm u rujnu 2022., navodi se u priopćenju tužiteljstva.
Skupina je krenula iz Rostocka na sjeveroistočnoj obali Njemačke jedrilicom kako bi izvršila napad. Plovilo je od njemačke tvrtke unajmljeno uz pomoć krivotvorenih identifikacijskih dokumenata preko posrednika.
Eksplozije su i Rusija i Zapad smatrali činom sabotaže, a nitko nikada nije preuzeo odgovornost za teško oštećeni plinovod kojim se doprema plin iz Rusije u Europu, što je označilo veliku eskalaciju sukoba u Ukrajini i pojačalo krizu opskrbe energijom na kontinentu.