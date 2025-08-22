Cure detalji o Ukrajincu koji je koordinirao sabotažu Sjevernog toka: Bio je tajni agent

Serhij K. (49) uhićen je u četvrtak kod Riminija na temelju europskog uhidbenog naloga.

Žalbeni sud u Bologni je objavio da će na novom ročištu 3. rujna odlučivati o njegovom izručenju Njemačkoj, rekao je odvjetnik.

Ukrajinac je na sudu rekao da je bivši vojnik. Sky News doznaje da je konkretno služio u ukrajinskoj tajnoj službi i u specijalnim snagama ukrajinske vojske.

Nije poznato je li još uvijek bio u službi u vrijeme napada na naftovod 2022. godine, a ukrajinska vlada je oduvijek nijekala bilo kakvu umiješanost u eksplozije.

Dok je izlazio iz sudnice, viđen je kako novinarima pokazuje tipičnu ukrajinsku nacionalističku gestu 'trozupca'.