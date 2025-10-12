Cure detalji uoči ključnog sastanka: Nakon rata Hamas neće upravljati Gazom

Primirje je stupilo na snagu u petak nakon dvogodišnjeg rata u Pojasu Gaze između Izraela i Hamasa. Ono se temelji na planu američkog predsjednika u 20 točaka i predviđa razoružanje Hamasa te isključuje bilo kakvu ulogu islamističkog pokreta u budućem upravljanju palestinskim teritorijem.

"Za Hamas je upravljanje Pojasom Gaze riješeno pitanje. Hamas uopće neće sudjelovati u tomu u prijelaznoj fazi, što znači da se odrekao kontrole nad Pojasom Gaze, ali ostaje temeljni element palestinskog društva", rekao je AFP-u izvor blizak pregovaračkom timu Hamasa, želeći ostati anoniman. Dok je vodstvo Hamasa u prošlosti bilo podijeljeno u pogledu ključnih pitanja, osobito u vezi s budućom upravom Gaze, ovaj je put, čini se, postignuta opća suglasnost da se razoružanje odbije.

"Hamas prihvaća dugoročno primirje, kao i to da se oružje Hamasa uopće ne koristi tijekom spomenutog razdoblja, osim u slučaju izraelskog napada na Gazu", rekao je izvor. "Predložena potpuna predaja oružja ne dolazi u obzir i nije predmet pregovora", rekao je u subotu AFP-u dužnosnik Hamasa, koji je želio ostati anoniman.