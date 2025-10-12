suglasili se

Cure detalji uoči ključnog sastanka: Nakon rata Hamas neće upravljati Gazom

I.J./Hina

12.10.2025 u 13:46

EPA / HAITHAM IMAD
Hamas nakon rata neće sudjelovati u upravljanju Gazom, rekao je u nedjelju izvor iz pokreta uoči početka samita posvećenog palestinskom teritoriju, koji će se održati u Egiptu i okupiti dvadesetak svjetskih čelnika, uključujući i Donalda Trumpa.

Primirje je stupilo na snagu u petak nakon dvogodišnjeg rata u Pojasu Gaze između Izraela i Hamasa. Ono se temelji na planu američkog predsjednika u 20 točaka i predviđa razoružanje Hamasa te isključuje bilo kakvu ulogu islamističkog pokreta u budućem upravljanju palestinskim teritorijem.

"Za Hamas je upravljanje Pojasom Gaze riješeno pitanje. Hamas uopće neće sudjelovati u tomu u prijelaznoj fazi, što znači da se odrekao kontrole nad Pojasom Gaze, ali ostaje temeljni element palestinskog društva", rekao je AFP-u izvor blizak pregovaračkom timu Hamasa, želeći ostati anoniman. Dok je vodstvo Hamasa u prošlosti bilo podijeljeno u pogledu ključnih pitanja, osobito u vezi s budućom upravom Gaze, ovaj je put, čini se, postignuta opća suglasnost da se razoružanje odbije.

"Hamas prihvaća dugoročno primirje, kao i to da se oružje Hamasa uopće ne koristi tijekom spomenutog razdoblja, osim u slučaju izraelskog napada na Gazu", rekao je izvor. "Predložena potpuna predaja oružja ne dolazi u obzir i nije predmet pregovora", rekao je u subotu AFP-u dužnosnik Hamasa, koji je želio ostati anoniman.

Prva klauzula Trumpova plana predviđa da Pojas Gaze nad kojim je godine 2007. islamistički pokret preuzeo vlast, postane "deradikalizirana zona i zona bez terora koja neće predstavljati prijetnju svojim susjedima".

Planom je predviđeno i to da Hamas neće imati nikakvu ulogu u budućem upravljanju Pojasom Gaze te da će njegova vojna infrastruktura i arsenal biti uništeni.

Za upravljanje javnim službama tijekom prijelazne faze bit će odgovoran "tehnokratski i apolitični" palestinski odbor.

Izvor blizak pregovaračima rekao je da je spomenuti tim od Egipta, jedne od zemalja posrednica, zatražio sazivanje sastanka prije kraja sljedećeg tjedna da bi se postigao dogovor o sastavu odbora te je dodao da je popis s imenima "gotovo spreman".

"Hamas je, zajedno s ostalim frakcijama, predložio 40 imena. Nema apsolutno nikakva veta na njih i nijedno od njih ne pripada Hamasu", rekao je isti izvor.

