Tragedija u Beču: Austrijanac se srušio tijekom probnog leta motornim zmajem

Uzrok nesreće još se ne zna. Nesreća se dogodila ranije u Telfsu, gradu oko 10 kilometara južno od njemačke granice, na mjestu za slijetanje zmajeva.

Svjedoci su vidjeli pad i upozorili hitne službe. Muškarac je prevezen u bolnicu, a težina ozljeda zasad se ne zna, rekla je policija.

Zmajevi se obično sastoje od metalnog kostura preko kojeg je razapeto platno, s pilotom koji visi u vezama ispod krila i kontrolira let mijenjanjem položaja težišta.

Takvi zmajevi uglavnom nemaju motor.