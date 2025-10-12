Tragedija u Beču: Austrijanac se srušio tijekom probnog leta motornim zmajem

Osamdesetdvogodišnji Austrijanac srušio se tijekom probnog leta zmajem koji je opremio električnim motorom s visine od oko 5 metara i hospitaliziran je, izvijestila je policija u subotu navečer.
Uzrok nesreće još se ne zna. Nesreća se dogodila ranije u Telfsu, gradu oko 10 kilometara južno od njemačke granice, na mjestu za slijetanje zmajeva.
Svjedoci su vidjeli pad i upozorili hitne službe. Muškarac je prevezen u bolnicu, a težina ozljeda zasad se ne zna, rekla je policija.
Zmajevi se obično sastoje od metalnog kostura preko kojeg je razapeto platno, s pilotom koji visi u vezama ispod krila i kontrolira let mijenjanjem položaja težišta.
Takvi zmajevi uglavnom nemaju motor.