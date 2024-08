Sabotažu Sjevernog toka odobrio ukrajinski vrh; Zelenski bio za, pa se predomislio

Po pisanju američkog lista, koje se temelji na ukrajinskim vojnim izvorima, napad eksplozivom u moru izveden je pod supervizijom glavnog zapovjednika ukrajinske vojske u to vrijeme, Valerija Zalužnog , i to unatoč tome što se Zelenski u međuvremenu predomislio i zatražio da se plan obustavi. Izvješće je objavljeno dan nakon što su objavljeni rezultati njemačke istrage o tom incidentu koji su ukazali na Ukrajinu te pošto je nedavno izdan uhidbeni nalog za profesionalnim roniocem iz te zemlje.

Operacija je osmišljena tijekom pijane noći u svibnju 2022., dok su ukrajinski vojni časnici slavili zaustavljanje ruske invazije na zemlju u punom obimu i željeli zadati još jedan udarac Moskvi, pišu novine pozivajući se na četiri anonimna izvora upoznata s planom.Po listu, šest ljudi izravno je upleteno u tu operaciju koja je stajala gotovo 300.000 američkih dolara, što je u cijelosti financirano privatnim novcem.

"Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski isprva je odobrio plan, po jednom dužnosniku koji je bio nazočan na tom sastanku i trojici koji su za to znali, no poslije, kada je CIA saznala za to i zatražila da se spriječi, naredio je da se obustavi", objavio je WSJ.