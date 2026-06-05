Tajno oružje za Pacifik? Nova kineska podmornica zbunila stručnjake

U kineskom brodogradilištu Jiangnan u Šangaju snimljena je nova podmornica neobičnog dizajna koja je odmah privukla pozornost vojnih analitičara. Naime, čini se da plovilo nema klasični toranj, jedan od najprepoznatljivijih elemenata suvremenih podmornica
Fotografije snimljene 1. lipnja pokazuju zasad neidentificiranu podmornicu čija su veličina i oblik potaknuli nagađanja o njezinoj ulozi u budućim planovima kineske mornarice.
Veća od većine napadnih podmornica
Prema procjeni stručnjaka za podmorničko ratovanje H. I. Suttona, podmornica je duga oko 120 metara i široka između 10 i 11 metara, piše TWZ.
Time nadmašuje većinu konvencionalnih dizelsko-električnih podmornica, a duljinom je usporediva pa čak i veća od nekih suvremenih nuklearnih napadnih podmornica. Primjerice, kineske nuklearne podmornice klase Type 093 dugačke su oko 108 do 110 metara, dok američke podmornice klase Virginia dosežu gotovo 115 metara.
Bez tornja, ali s naprednim rješenjima
Najveća posebnost novog plovila jest izostanak klasičnog tornja, strukture koja se uzdiže iznad trupa podmornice i obično služi za smještaj periskopa, komunikacijskih antena, senzora i drugih sustava.
Uklanjanje tog dijela smanjuje hidrodinamički otpor, što može povećati brzinu i pokretljivost pod vodom te istodobno smanjiti buku koju podmornica proizvodi. Ti čimbenici otežavaju njezino otkrivanje neprijateljskim senzorima.
Analitičari su također uočili da podmornica ima krmene upravljačke površine u obliku slova X, konfiguraciju koja omogućuje bolju upravljivost i veću učinkovitost od tradicionalnog križnog rasporeda kormila.
Postoje i naznake da koristi pump-jet pogon, odnosno sustav s obloženim propelerom koji dodatno smanjuje akustični potpis plovila.
Prednosti, ali i ozbiljni nedostaci
Iako dizajn bez tornja donosi određene prednosti, on stvara i niz operativnih izazova.
Toranj tradicionalno služi kao platforma za senzore i komunikacijsku opremu te omogućuje sigurniju plovidbu na površini. Također pruža bolji pregled situacije posadi i može se koristiti tijekom logističkih operacija ili za zaštitu podmornice u bliskom okruženju.
Zbog toga nije jasno kako je Kina riješila smještaj svih tih sustava ili je riječ o podmornici namijenjenoj specifičnim zadaćama koje zahtijevaju što manje djelovanja na površini.
Nastavak ranijeg eksperimenta?
Ovo nije prvi put da se u brodogradilištu Jiangnan pojavila podmornica bez klasičnog tornja. Još 2018. ondje je uočena znatno manja eksperimentalna podmornica sličnog koncepta.
Njezina stvarna namjena nikada nije službeno objašnjena, ali stručnjaci smatraju da je služila kao tehnološki demonstrator za ispitivanje novih rješenja koja bi sada mogla biti primijenjena na mnogo većem plovilu.
Dodatni interes izaziva činjenica da je kineska državna brodograđevna korporacija CSSC prošle godine predstavila koncept velikog besposadnog podvodnog vozila čiji je dizajn u određenoj mjeri podsjećao na ranije podmornice iz Jiangnana bez tornja.
Kina ubrzano jača podmorničku flotu
Pojava nove podmornice dolazi u trenutku kada Kina intenzivno modernizira svoje podmorničke snage. Američki vojni dužnosnici posljednjih godina upozoravaju da se kvaliteta najnovijih kineskih podmornica sve više približava zapadnim standardima.
Peking istodobno razvija nove nuklearne podmornice, ali i hibridne modele koji kombiniraju nuklearni i konvencionalni pogon. Takvi projekti trebali bi povećati sposobnost kineske mornarice za dugotrajne operacije u Pacifiku i šire.