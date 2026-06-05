Tajno oružje za Pacifik? Nova kineska podmornica zbunila stručnjake

U kineskom brodogradilištu Jiangnan u Šangaju snimljena je nova podmornica neobičnog dizajna koja je odmah privukla pozornost vojnih analitičara. Naime, čini se da plovilo nema klasični toranj, jedan od najprepoznatljivijih elemenata suvremenih podmornica

Fotografije snimljene 1. lipnja pokazuju zasad neidentificiranu podmornicu čija su veličina i oblik potaknuli nagađanja o njezinoj ulozi u budućim planovima kineske mornarice. Veća od većine napadnih podmornica Prema procjeni stručnjaka za podmorničko ratovanje H. I. Suttona, podmornica je duga oko 120 metara i široka između 10 i 11 metara, piše TWZ.

Time nadmašuje većinu konvencionalnih dizelsko-električnih podmornica, a duljinom je usporediva pa čak i veća od nekih suvremenih nuklearnih napadnih podmornica. Primjerice, kineske nuklearne podmornice klase Type 093 dugačke su oko 108 do 110 metara, dok američke podmornice klase Virginia dosežu gotovo 115 metara. Bez tornja, ali s naprednim rješenjima Najveća posebnost novog plovila jest izostanak klasičnog tornja, strukture koja se uzdiže iznad trupa podmornice i obično služi za smještaj periskopa, komunikacijskih antena, senzora i drugih sustava. Uklanjanje tog dijela smanjuje hidrodinamički otpor, što može povećati brzinu i pokretljivost pod vodom te istodobno smanjiti buku koju podmornica proizvodi. Ti čimbenici otežavaju njezino otkrivanje neprijateljskim senzorima.

Story updated with A satellite image of the ‘sailless’ submarine as JN Shipyard, Shanghai, 1st June 2026. Satellite image ©2026 Vantor https://t.co/CARec0Sl5o pic.twitter.com/KnOagHh6hB — Naval News (@navalnewscom) June 4, 2026

Analitičari su također uočili da podmornica ima krmene upravljačke površine u obliku slova X, konfiguraciju koja omogućuje bolju upravljivost i veću učinkovitost od tradicionalnog križnog rasporeda kormila. Postoje i naznake da koristi pump-jet pogon, odnosno sustav s obloženim propelerom koji dodatno smanjuje akustični potpis plovila. Prednosti, ali i ozbiljni nedostaci Iako dizajn bez tornja donosi određene prednosti, on stvara i niz operativnih izazova. Toranj tradicionalno služi kao platforma za senzore i komunikacijsku opremu te omogućuje sigurniju plovidbu na površini. Također pruža bolji pregled situacije posadi i može se koristiti tijekom logističkih operacija ili za zaštitu podmornice u bliskom okruženju. Zbog toga nije jasno kako je Kina riješila smještaj svih tih sustava ili je riječ o podmornici namijenjenoj specifičnim zadaćama koje zahtijevaju što manje djelovanja na površini.

We appear to have a new type of Chinese nuclear powered submarine on out hands. The most remarkable aspect about it is its construction at Jiangnan in Shanghai, in a dedicated new facility.



A few additional remarks in a quick thread.https://t.co/aNAxlHb79r — Alex Luck (@AlexLuck9) June 3, 2026