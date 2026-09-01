Tajnik američke vojske podnio ostavku: Izguran je iz Hegsethovog Pentagona

Driscoll, za kojeg dužnosnici kažu da je blizak američkom potpredsjedniku J. D. Vanceu, postaje najnoviji visoki dužnosnik koji je otpušten ili izguran iz Hegsethovog Pentagona. To se događa u trenutku kada su Sjedinjene Države još uvijek u ratu s Iranom, s tisućama američkih vojnika raspoređenih na Bliskom istoku.

Nije jasno je li Bijela kuća prihvatila njegovu ostavku.

"Driscoll je izrazio zabrinutost administraciji oko transformacije i spremnosti vojske te Hegsethovog blokiranja tih napora posebno otpuštanjem generala koji su bili odgovorni", rekao je izvor, misleći na njegove napore za modernizaciju vojske.

Vojska je odbila komentirati vijest, koju je prvi objavio Wall Street Journal.