Propisane protuepidemijske mjere u Zagrebu: Evo što to točno znači i na koga se odnosi

'Privatnim tvrtkama, koje imaju sklopljen ugovor s Gradom Zagrebom za provedbu mjera suzbijanja komaraca Zavod je, u koordinaciji s Gradom Zagrebom, uputio detaljne zahtjeve o žurnoj provedbi mjera', ističu iz 'Štampara'.

Kako ističu, protuepidemijske mjere odnose se na suzbijanje komaraca na svim područjima na kojima su pronađene uginule vrane. To znači da će se, uz redovne mjere, na širim područjima pronalaska pozitivnih vrana provoditi i suzbijanje razvojnih oblika komaraca u vodama, odnosno u svim potencijalnim leglima te suzbijanje odraslih, letećih jedinki komaraca.

Za građane Zagreba to znači da će u utorak, 1. rujna, biti planirano tretiranje komaraca na području Savice, Središća, Zapruđa, Travnog, Utrina i Sloboštine, a istoga dana, kao i u srijedu, 2. rujna, tretirat će se i šire područje Donjeg i Gornjeg grada, uključujući područje oko Kvaternikovog trga, saznaje Zagreb.info. Tretiranje letećih jedinki metodom hladnog zamagljivanja iz vozila ili ručno, provodit će se između 4 i 7 sati ujutro. U slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta, suzbijanje će biti odgođeno na prvi sljedeći dan s adekvatnim uvjetima.

Gradske službe mole stanare tih naselja da tijekom noći omoguće ulazak djelatnika dezinsekcije u dvorišta te da ne borave na otvorenom. Posebno naglašavaju da je nužno zatvoriti prozore i vrata. Pčelari, pak, moraju zatvoriti pčele u košnice.

'Važan je i doprinos svakog od nas. U svojim dvorištima i vrtovima redovito uklanjajte vodu koja može postati leglo komaraca te se zaštitite prikladnim odijevanjem i primjenom repelenata', ističu iz 'Štampara' i podsjećaj u na sve što građani mogu napraviti kako bi se smanjio broj komaraca.

Podsjetimo, trenutno su u Zagrebu četiri osobe su zaražene virusom, a na intenzivnoj njezi Klinike za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević nalazi se dvoje pacijenata.

Iz 'Štampara' podsjećaju kako većina osoba zaraženih virusom Zapadnog Nila nema simptome bolesti, a tek jedna do pet zaraženih osoba razvija temperaturu praćenu glavoboljom, bolove u tijelu i mišićima. Od svih zaraženih tek jedan posto osoba razvija tešku neurološku sliku bolesti koja zahtijeva intenzivno liječenje. Virus najčešće prenosi komarac Culex pipiens.