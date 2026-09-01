Panika u Britaniji: Trump dao zabrinjavajuću izjavu o Falklandskim otocima

Visoki američki dužnosnik rekao je za The Telegraph da Pentagon razmatra obrambene obveze članica NATO-a kako bi utvrdio ispunjavaju li cilj izdvajanja pet posto BDP-a. Velika Britanija trebala bi u toj procjeni dobiti ‘posebnu pozornost’.

‘Uvijek preispitujem svaki stav’, rekao je Trump novinarima u ponedjeljak na pitanje o suverenitetu nad otocima. ‘To je samo jedno od brojnih pitanja’, dodao je.

Falklandskim otocima upravlja Ujedinjeno Kraljevstvo , no pravo na njih polaže i Argentina , čiji je predsjednik Trumpov saveznik.

Njegova izjava uslijedila je nakon prošlotjednih navoda da bi američka administracija mogla osporiti britansku upravu nad tim prekomorskim teritorijem kako bi vladu premijera Andyja Burnhama potaknula na povećanje obrambene potrošnje , piše Independent.

Pritisak Washingtona

Prema njegovim riječima, moguća promjena američkog stava o britanskom suverenitetu nad Falklandskim otocima jedna je od opcija kojima bi Washington mogao pritisnuti London na veća ulaganja u obranu.

Trump je o toj temi u ponedjeljak u Ovalnom uredu prvi put javno govorio.

Nedugo potom britanski ministar financija John Healey u intervjuu za The Times izjavio je da je ‘sto posto’ predan ostvarenju cilja prema kojem bi Britanija za obranu izdvajala tri posto BDP-a. Dodao je da će plan predstaviti u sklopu proljetne revizije.

Ministar financija: Faklandski otoci su britanski

Healey je rekao da nije čuo za mogućnost da bi SAD u sporu oko suvereniteta mogao stati na stranu Argentine. ‘Falklandski otoci su britanski. Ostat će britanski sve dok njihovi stanovnici to žele’, poručio je.

Reagirajući na izvješće The Telegrapha, britanska vlada tijekom vikenda ponovila je da je njezina predanost očuvanju Falklandskih otoka kao britanskog prekomorskog teritorija ‘dugogodišnja i nepokolebljiva’ te da se temelji na volji otočana.

‘Ujedinjeno Kraljevstvo ima središnju ulogu u NATO-u i pridonosi jačanju kolektivne obrane diljem Europe. Treći smo najveći financijski ulagač u obranu među članicama NATO-a i jedina europska članica koja je svoj nuklearni potencijal stavila na raspolaganje Savezu’, rekao je glasnogovornik britanske vlade.

Najnoviji navodi dolaze nakon sličnog upozorenja iz travnja. U internom e-mailu Pentagona koji je procurio u javnost spominjala se mogućnost da SAD preispita britanska prava na Falklandske otoke kao odgovor na nedostatnu potporu Londona u ratu protiv Irana.

Odnosi Trumpove administracije i europskih zemalja već su mjesecima napeti. Američki predsjednik više je puta optuživao europske saveznike da ne izdvajaju dovoljno za NATO i da nedovoljno podupiru američke vojne operacije protiv Irana.

Trump je tijekom sukoba prijetio i povlačenjem američkih vojnika iz Europe te izlaskom Sjedinjenih Država iz NATO-a.