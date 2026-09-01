MIHAEL ŠABUNJIN

Dramatičan kraj potrage u Crnoj Gori: Pronađen osumnjičeni za trostruko ubojstvo, sve završilo okršajem

M.Č.

01.09.2026 u 06:43

Mihail Šabunjin
Mihail Šabunjin Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Crnogorska policija/ Screenshot
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Mihail Šabunjin (30), osumnjičen za trostruko ubojstvo u Crnoj Gori, pronađen je u šumi iznad naselja Topla u Herceg Novom. Tijekom uhićenja otvorio je vatru na policajce, a zatim sebi pucao u glavu

Ravnatelj Uprave policije Lazar Šćepanović rekao je da su Šabunjina pronašli pripadnici Specijalne jedinice policije, Posebne jedinice policije i Regionalnog centra sigurnosti ‘Jug’, uz potporu drugih specijaliziranih policijskih postrojbi, pišu Vijesti.

‘Locirali su ga u šumi iznad naselja Topla i izolirali prijetnju. Trostruki ubojica tijekom uhićenja otvorio je vatru, a potom sebi pucao u glavu’, izjavio je Šćepanović.

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Šabunjina se sumnjiči da je u ponedjeljak oko 16.45 sati vatrenim oružjem ubio Petra Globarevića (24) iz Podgorice, Momira Radonjića (67) iz Danilovgrada i Nemanju Kapora (20) iz Podgorice.

Sva trojica radila su na streljani ‘Češka zbrojovka’ u okolici Danilovgrada.

Sve suicidalne i depresivne osobe u Hrvatskoj mogu dobiti savjetodavnu pomoć na više mjesta. Cijeli dan, od 0 do 24 sata, Centar za krizna stanja i prevenciju suicida ima otvorenu telefonsku liniju 01/2376 470 putem koje su spremni razgovarati i pomoći svakome koga spopadnu suicidalne misli.

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