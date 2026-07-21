neobična situacija

Prosvjednici upali na Capitol i prekinuli Petea Hegsetha: 'Prestani ubijati djecu'

M.Da.

21.07.2026 u 22:12

Pete Hegseth
Pete Hegseth Izvor: Profimedia / Autor: Anna Moneymaker / Getty images / Profimedia
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Tijekom saslušanja na senatskom odboru, američki ministar obrane Pete Hegseth zatražio je još milijun i pol dolara za američku vojsku. No, dok je iznosio svoje zahtijeve četiri puta su ga prekinuli prosvjednici

Američki ministar obrane Pete Hegseth tijekom saslušanja na senatskom odboru na Capitolu bio je suočen s prosvjednicima.

Tijekom rasprava o zahtjevu za dodatnim financiranjem američke vojske, prosvjednici, koji se nalaze u auditoriju, najprije su pokazali fotografije nekih od 156 poginulih u napadu na školu u iranskom gradu Minabu.

Prosvjednici u Capitolu suočili su se s Peteom Hegsethom
Prosvjednici u Capitolu suočili su se s Peteom Hegsethom Izvor: Profimedia / Autor: Alex WROBLEWSKI / AFP / Profimedia

"Američkim oružanim snagama potrebno je 1,5 bilijuna dolara kako bi se suočile s vojnim izazovima budućnosti - ovaj dodatak je dio toga", rekao je Hegseth.

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Nakon toga su ga prosvjednici najmanje četiri puta prekinuli glasnim povicima, piše Sky News. "Prestanite bombardirati našu djecu u Iranu i Palestini - ovo je ilegalno", netko je uzviknuo.

Prosvjednici u Capitolu suočili su se s Peteom Hegsethom
Prosvjednici u Capitolu suočili su se s Peteom Hegsethom Izvor: Profimedia / Autor: Anna Moneymaker / Getty images / Profimedia

No, Hegseth je nastavio svoje izlaganje rekavši da je "opasan svijet koji zahtijeva hrabru i brzu akciju". Američkom ministarstvu obrane potrebna je "hitna, neophodna injekcija resursa" kako bi se riješile njegove neposredne potrebe, dodao je. 

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