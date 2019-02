Tajna jednog Baldasarova potpisa, zbog kojeg bi Split mogao izgubiti deset milijuna kuna

Repovi izgradnje objekta Mall of Split, najvećeg trgovačkog centra u Dalmaciji, tri godine nakon njegova otvorenja povlače se po sudovima u sporu vrijednom gotovo deset milijuna kuna. Upravo za taj golemi iznos mogla bi ostati kratka splitska gradska blagajna: Grad Split ustrajno šalje rješenja o ovrsi, no ona se odbijaju na višim instancama

Radi se o iznosu koji otprilike odgovara godišnjem turističkom paušalu za tridesetak tisuća postelja u ovom gradu i tome da je usvojen prijedlog o njegovu povećanju, a tek je nešto manji od iznosa koji zaposleni Splićani uplaćuju nakon povećanja prireza s 10 na 15 posto. Također, radi se o jednom od većih zaostataka iz mandata prethodnog gradonačelnika Ive Baldasara, jer je on u jednom trenutku povukao potez koji se iz današnje perspektive može smatrati svojevrsnim pogodovanjem investitorima.

Mall of Split započelo se graditi tijekom 2011. godine, u doba Željka Keruma, no zbog niza problema oko pristupnih prometnica proces se razvukao na punih pet godina. Paralelno je trajala procedura naplate 47,3 milijuna kuna komunalnog doprinosa: prva polovica plaćena je još 2011. godine, no preostalih 23,6 milijuna tvrtka Mejaši Prvi dugovala je gradskom proračunu još godinama te su na taj iznos obračunavane zatezne kamate. One su u idućih nekoliko godina dosegnule točno 9.379.697,42 kune.

Tada, 6. kolovoza 2014. godine, splitski gradonačelnik Ivo Baldasar i investitor Kristijan Gelo u uredu javnog bilježnika Dalibora Pavlovića sklapaju sporazum po kojemu je tvrtka Mejaši Prvi dužna u roku od deset dana platiti zaostalih 23,6 milijuna kuna, što je i učinjeno.