Švicarska će novčano kažnjavati javno isticanje nacističkih simbola

Savezno vijeće priopćilo je da će se novčane kazne naplaćivati ​​svima koji namjerno koriste nacističke simbole, tetoviraju ih ili izvode gestikulacije poput Hitlerovog pozdrava u javnim prostorima, uključujući online platforme i audiovizualne medije.

Savezna vlada kaže da je mjera hitno potrebna zbog porasta antisemitskih incidenata. Kazne na licu mjesta trebale bi omogućiti brzu provedbu, dodaju. Iznimke će se primjenjivati ​​u obrazovne, znanstvene, kulturne i novinarske svrhe.