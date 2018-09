Švicarci u potragu za otetim Hrvatom poslali profesionalni tim

U potrazi za članovima opsade švicarskog broda koje su oteli nigerijski pirati, a među kojima je i jedan Hrvat angažiran je profesionalni tim, javlja HRT

Romano Perić iz Sindikata pomoraca i koordinator ITF-a za Hrvatsku kaže da, s obzirom na to da brod plovi pod švicarskom zastavom, i Švicarska je zadužena za sigurnost svojih pomoraca koji plove na tom brodu.

'Razbojnici su se ukrcali na brod Glarus s pomoću dugih ljestava, prerezali su žicu na palubi i uspjeli se na nju popeti te stići do mosta. Nakon što su uništili veći dio komunikacijske opreme, uzeli su 12 od 19 članova posade za taoce', navodi se u priopćenju.

Švicarski teretni brod prevozio je pšenicu od Lagosa do Port Harcourta . Pirati su ih napali 45 nautičkih milja od Bonny Islanda.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova je putem Veleposlanstva RH u Bernu u stalnom kontaktu s Kriznim menadžmentom švicarskog MVP-a i brodarskom kompanijom. Čeka se i potez otmičara.

Kapetan Jurica Brajčić imao je 2008. bliski susret sa somalskim piratima, ali njegova ih je posada uspjela odbiti blizu jemenske luke Mukale. 'Sudjelovala su dva broda koja su pokušala da nas presjeku i da se ukrcaju na brod. Mi smo uspjeli s našom brzinom i veličinom broda samo da odbijemo taj napad', prisjetio se Brajčić za HRT.

Ovaj slučaj je, kaže, ipak drukčiji od njegova. 'Motivacija pirata uvijek je financijska zarada. Međutim, u zapadnoj Africi je umiješana i politika. Tako da je tu vrlo teško reći što oni ustvari žele dok se god ne izjasne', kaže.

U Gvinejskom zaljevu prošle je godine bilo 20, a u prva tri mjeseca ove godine 22 napada. Crnogorski pomorac Alen Bikić snimio je napad pirata upravo u nigerijskim vodama.

Najviše piratskih napada bilo je između 2009. i 2012. Poslije ih je bilo manje, prije svega na rogu Afrike i Indijskom oceanu, jer mnogi brodovi dobivaju profesionalne zaštitare te zbog akcija međunarodnih snaga u sklopu misija Atalanta. Ipak, i ovaj slučaj svjedoči da je sve više napada u Gvinejskom zaljevu.

Fedomir Pavić iz Udruge hrvatskih pomorskih kapetana kaže: 'To je biznis- Tu se priča o velikim parama, o velikom izvoru nafte, danas je to došlo do jedne kritičke točke'. Danas će i njegov sin zaploviti istom rutom na kojoj se dogodio ovaj posljednji napad. Nada se da će vojni patrolni brod koji ih prati biti jamstvo sigurnog puta.