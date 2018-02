Svemirska utrka Amerikanaca i Rusa pretvorila se u trku milijardera za najboljom raketom

Zbog najvećeg jednodnevnog pada burze na Wall Streetu 500 najbogatijih ljudi na svijetu izgubilo je 114 milijardi dolara. Njemačka metropola obilježila 10.316 dana bez Berlinskog zida, jednak broj dana koliko je Zid nekada dijelio grad na Istočni i Zapadni Berlin. Broj spolno sakaćenih žena do 2030. narast će na zastrašujućih 68 milijuna. Rusi vraćaju kući sjevernokorejske gastarbajtere čijih 90 posto zarade završava u blagajni Pjongjanga... O zanimljivostima prošlog tjedna čitajte u pregledu Davorke Grenac

Dok Muskov ljepotan Tesla Roadster putuje u beskonačnost svemira, na Zemlji je 6. veljače obilježen Međunarodni dan nulte tolerancije na spolno sakaćenje žena. Ukoliko međunarodna zajednica ne poduzme nešto ozbiljno, broj sakaćenja zbog rasta stanovništva porast će do 2030. s 3,9 na 4,6 milijuna godišnje i u tih 12 godina doseći zastrašujućih 68 milijuna, više nego što cijela europska civilizirana zemlja poput Francuske ima stanovnika, upozorava generalni tajnik UN-a Antonio Guterres. Sakaćenje genitalija doživjelo je više od 200 milijuna žena i djevojaka u 30 zemalja na tri kontinenta, podsjeća na gnjusnu istinu generalni tajnik Guterres. Samo u Indoneziji milijun ženskih beba do jedne godine podvrgava se tom barbarskom običaju, kazuju novi podaci UN-ove Agencije za stanovništvo (UNFPA).

Uoči otvaranja Zimskih olimpijskih igara u Pjongčangu glavne su zvijezde u medijima bile sjevernokorejske navijačice, a od visokih uzvanika najviše je znatiželje pobudila sestra Kim Jong-una, Kim Yo-jong. Za to vrijeme Rusi su počeli protjerivati sjevernokorejske radnike migrante, slijedeći rezoluciju Vijeća sigurnosti UN-a o do sada najstrožim sankcijama protiv Sjeverne Koreje. To je jedan od načina uskrate sredstava za razvoj nuklearnog oružja jer 90 posto novca (od 200 do 500 milijuna dolara) koji šalju sjevernokorejski gastarbajteri kući navodno završava u blagajni Pjongjanga. Prošle godine Moskva je izdala 24.000 viza sjevernokorejskim radnicima migrantima.

Za to vrijeme domaći mediji slave Kim Jong-una jer je dopustio lansiranje nove marke piva, pozdravljajući njegovu nesebičnu 24-satnu borbu za 'bolji život građana'.

Zašto Rusi vole Putina unatoč siromaštvu, korupciji i nejednakosti, pitaju mnogi, potaknuti novom moskovskom izložbom 'Super Putin' s više od trideset portreta i skulptura bivšeg KGB-ovca u herojskim, ikoničkim i bizarnim pozama. Više od 80 posto Rusa smatra ga dobrim predsjednikom (postotak se ne mijenja od vremena pripojenja Krima), iako ih 50 posto istodobno smatra da zemlja ide u krivom smjeru.