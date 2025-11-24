Šveđanin Björn ljutit na zimsku službu: 'Zašto ne posipate sol kao u Hrvatskoj?'

Snježna oluja u Švedskoj dovela je do brojnih prometnih nesreća. Profesionalni vozač kamiona Björn Åbrodd kaže da bi taj problem bio riješen da cestarske službe posipaju sol. No, iz Švedske uprave za promet kažu da sol ima negativne učinke za okoliš
Pedesetdvogodišnji Šveđanin Björn Åbrodd vozi kamion već 34 godine. Tijekom dana prati vijesti o bezbrojnim prometnim nesrećama na cestama prekrivenima snijegom i poledicom. Iz svog iskustva vožnje u drugim državama, smatra da policija i Švedska uprava za promet svaljuju krivnju na vozače bez opravdanja.
"Kažu da smo mi profesionalni vozači problem. Sjedimo i vozimo riskirajući vlastite živote, a Švedska uprava za promet krivi prijevozničke tvrtke i vozače", tvrdi Åbrodd za Expressen.
Rješenje iz Hrvatske
Najčešća kritika policije i cestara je da prijevozničke tvrtke na vozila ne stavljaju zimske gume. Iskusni vozač takve tvrdnje odbacuje, tvrdeći da se zimske gume na kamione montiraju već u listopadu. Smatra da bi se prometni kaos zbog snježnog nevremena koje je zahvatilo njegovu zemlju moglo riješiti - posipanjem soli po cestama.
"Ne posipamo ceste solju. Danas sam prešao oko 600-700 kilometara, europskom autocestom, seoskom cestom, državnom cestom – i naišao sam na četiri kamiona za sol i ralicu. Nije u redu", kaže on i dodaje da je vozio po Austriji, Italiji i Hrvatskoj, za koje je zaključio da imaju puno gore zime nego Švedska.
Ispričao je anegdotu s hrvatskih cesta. Kaže da je lani u Hrvatskoj jedva došao do kamiona koliko je cesta bila skliska.
"Onda je došao kamion i posuo sol po cesti. Čistu sol. Pola sata kasnije cesta je bila potpuno mokra. Tada više nije bila skliska", opisao je.
Okoliš ili ljudski životi?
No, iz Švedske uprave za promet kažu da sol ima negativne učinke za okoliš te da ceste posipaju "samo kada nijedna druga metoda ne djeluje".
"Svjesni smo da sol ima negativne učinke na okoliš. Sol može utjecati na vegetaciju, raslinje i vodu najbliže kolniku. Sol također može povećati problem hrđe", piše Švedska uprava za promet.
Åbrodd nije zadovoljan takvim odgovorom. "Naš ministar infrastrukture trebao bi si postaviti pitanje: 'Što mi radimo?' Je li okoliš najvažniji ili je ljudski život najvažniji? Imam kolege koji više ne žele voziti u Švedskoj tijekom zime. Radije bi vozili na jug do Španjolske i Francuske. Hoće li tamo biti sklisko? Da, bit će. Ali oni znaju kako se boriti protiv skliske ceste", zaključio je razjareni vozač.