Šveđanin Björn ljutit na zimsku službu: 'Zašto ne posipate sol kao u Hrvatskoj?'

Snježna oluja u Švedskoj dovela je do brojnih prometnih nesreća. Profesionalni vozač kamiona Björn Åbrodd kaže da bi taj problem bio riješen da cestarske službe posipaju sol. No, iz Švedske uprave za promet kažu da sol ima negativne učinke za okoliš

Pedesetdvogodišnji Šveđanin Björn Åbrodd vozi kamion već 34 godine. Tijekom dana prati vijesti o bezbrojnim prometnim nesrećama na cestama prekrivenima snijegom i poledicom. Iz svog iskustva vožnje u drugim državama, smatra da policija i Švedska uprava za promet svaljuju krivnju na vozače bez opravdanja. "Kažu da smo mi profesionalni vozači problem. Sjedimo i vozimo riskirajući vlastite živote, a Švedska uprava za promet krivi prijevozničke tvrtke i vozače", tvrdi Åbrodd za Expressen.

Rješenje iz Hrvatske Najčešća kritika policije i cestara je da prijevozničke tvrtke na vozila ne stavljaju zimske gume. Iskusni vozač takve tvrdnje odbacuje, tvrdeći da se zimske gume na kamione montiraju već u listopadu. Smatra da bi se prometni kaos zbog snježnog nevremena koje je zahvatilo njegovu zemlju moglo riješiti - posipanjem soli po cestama. "Ne posipamo ceste solju. Danas sam prešao oko 600-700 kilometara, europskom autocestom, seoskom cestom, državnom cestom – i naišao sam na četiri kamiona za sol i ralicu. Nije u redu", kaže on i dodaje da je vozio po Austriji, Italiji i Hrvatskoj, za koje je zaključio da imaju puno gore zime nego Švedska. Ispričao je anegdotu s hrvatskih cesta. Kaže da je lani u Hrvatskoj jedva došao do kamiona koliko je cesta bila skliska. "Onda je došao kamion i posuo sol po cesti. Čistu sol. Pola sata kasnije cesta je bila potpuno mokra. Tada više nije bila skliska", opisao je.