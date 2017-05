Šveđani uvjereni da je odluka pala: Hrvatska će MIG-ove zamijenit Gripenima

Švedski Saab nada se da će Hrvatska ubrzo ući na tržište borbenih zrakoplova čime bi švedski zrakoplovi tipa Gripen dobili još jedno tržište, rekao je u subotu jedan od čelnika te kompanije.

Magnus Lewis-Olsson, Saabov direktor za Europu, rekao je da je Hrvatska izgleda odlučila izgraditi modernu zračnu flotu te da će razmotriti ponude prije nego se očekivalo.

'Od nečeg za što smo mislili da će trajati duže - a možda su to mislili i Hrvati - došli smo do toga da se sada čini da je to, ako ne hitno, onda u svakom slučaju da se događa brže nego smo očekivali', rekao je Lewis-Olsson na marginama sigurnosnog foruma Globsec u Bratislavi.