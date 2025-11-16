Svećenik traži da se s trga makne Orašar: Nema veze s Božićem, on je simbol zla

Župnika Josipa Tomića jako je naljutio ukras Orašar koji je postavljen na trgu Župe Brod te je na Facebooku javno istupio i osudio postavljanje ukrasa jer, kako ističe, Orašar nema nikakve veze s katoličkim načinom slavljenja Božića. 'Orašar je simbol zla', naglasio je u svojoj objavi koju prenosimo u cijelosti:

ŽUPA BROD - JAVNA OSUDA POSTAVLJANJA SADRŽAJA NEPRIMJERENIH HRVATSKOJ KULTURI I POZIV NA UKLANJANJE

Ovožupni ured u Brodu smatra sablažljivim i opasnim za javno ćudoređe postavljanje sadržaja koji ne pripadaju hrvatskoj uljudbi i identitetu i to u vremenu još prije svetog vremena adventa.

Ističemo da hrvatski kulturni krug ne predviđa nikakvo ukrašavanje naselja prije Božića, jer isto onda poništava i ne uklapa se u pokorničko vrijeme iščekivanja Božića.