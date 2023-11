'Sve raspoložive snage na terenu': Ovo je najveća kazna koju možete dobiti u prometu

Naglasio je i kako je Martinje razdoblje kada u prosjeku bude bitno više pijanih vozača te dodao: 'Bez obzira koliko smo mi i lani upozoravali, određeni broj vozača očito još nije shvatio da imamo nultu toleranciju za vožnju pod alkoholom. Prošle godine je taj vikend 700 vozača bilo pod utjecajem alkohola, a određeni je broj i odbio testiranje.'

Osvrnuo se i na kazne:

'Što je veća koncentracija alkohola, kazna je veća. 90 eura je kazna za profesionalce i mlade vozače ako imaju bilo koju količinu alkohola do 0,5 promila. 60 eura je kazna za bicikliste, zaprežna vozila, jahače i slično, ni oni ne smiju imati alkohola u krvi', objasnio je dodajući: 'Najveća kazna izriče se za vožnju pod utjecajem alkohola preko 1,5 promila, a iznosi od 1.320 do 2.650 eura, no na to još ide zaštitna mjera koja, ako se to dogodi drugi ili treći put, podrazumijeva oduzimanje vozačke dozvole do godinu dana i šest negativnih prekršajnih bodova. Treba napomenuti, ako mladi vozač ako skupi devet bodova, a ostali 12, vozačka dozvola se ukida, kao da je nikad niste imali. Slijedi ponovno auto-škola i polagati možete tek nakon dvije godine. To je najdrastičnija mjera'.