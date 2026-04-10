Sve je više motora i bicikala u prometu, HAK ima upozorenje za sve vozače

Na pojedinim dionicama autocesta i ostalih cesta u tijeku su radovi na obnovi ili izgradnji kolnika te košnje, pa se vozače moli za strpljenje i upozorava da poštuju privremenu prometnu signalizaciju i ograničenja brzine.

U prometu je svakodnevno veliki broj biciklista, mopedista i motociklista pa HAK upozorava vozače ostalih vozila da prilikom uključivanja u promet, prestrojavanja, pretjecanja, obilaženja, polukružnog okretanja ili skretanja pripaze na tu kategoriju sudionika u prometu te im ne oduzimaju prednost prolaska na raskrižjima.

Bicikliste, mopediste i motocikliste također se podsjeća da poštuju prometne propise i ograničenja brzine.

Zbog vozila u kvaru na autocesti A1 u tunelu Mala Kapela na ugibalištu u smjeru Dubrovnika promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat.

U pomorskom prometu nema poteškoća.