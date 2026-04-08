Pred nama je pretežno sunčan dan. U ostatku tjedna slijedi nova promjena vremena

Idućih dana na kopnu i moru

U drugoj polovici tjedna na kopnu još svježije, ujutro i hladnije, pa se od petka, posebice po kotlinama, očekuje i slab mraz. No, bit će i oblačnije, posebice u petak kada postoji vjerojatnost za mjestimičnu kišu, prije svega na zapadu, a u onom višem gorju i oborinu na granici kiše i snijega, prognozira RTL-ov meteorolog Dorian Ribarić.

To zahladnjenje ne bi trebalo dugo potrajati, već od nedjelje opet uobičajeno svježe za doba godine.

I na Jadranu osjetno svježije, osobito od petka kada će okretanjem na jugo stići i više oblaka pa je moguće i malo kiše ili pokoji pljusak, najizglednije u Dalmaciji. No, ostale dane uglavnom po buri, povremeno jakoj s olujnim udarima, no ne može se računati na sasvim suho vrijeme.