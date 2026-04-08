Pred nama je pretežno sunčan dan. U ostatku tjedna slijedi nova promjena vremena

L. Š.

08.04.2026 u 07:06

Izvor: Pixsell / Autor: Marko Seper/PIXSELL
Pretežno sunčano, ponegdje s prolazno umjerenom naoblakom. Vjetar na kopnu slab i umjeren sjeveroistočni i sjeverni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, osobito podno Velebita s olujnim udarima, a poslijepodne prema otvorenom moru ponegdje sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura između 13 i 18, na Jadranu 19 i 23 °C, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda za srijedu

Idućih dana na kopnu i moru

U drugoj polovici tjedna na kopnu još svježije, ujutro i hladnije, pa se od petka, posebice po kotlinama, očekuje i slab mraz. No, bit će i oblačnije, posebice u petak kada postoji vjerojatnost za mjestimičnu kišu, prije svega na zapadu, a u onom višem gorju i oborinu na granici kiše i snijega, prognozira RTL-ov meteorolog Dorian Ribarić.

To zahladnjenje ne bi trebalo dugo potrajati, već od nedjelje opet uobičajeno svježe za doba godine.

I na Jadranu osjetno svježije, osobito od petka kada će okretanjem na jugo stići i više oblaka pa je moguće i malo kiše ili pokoji pljusak, najizglednije u Dalmaciji. No, ostale dane uglavnom po buri, povremeno jakoj s olujnim udarima, no ne može se računati na sasvim suho vrijeme.

UŽIVO: RAT NA BLISKOM ISTOKU

Iran i SAD dogovorili primirje, stižu reakcije iz cijelog svijeta; Trump: Zaradit ćemo velik novac

  • 09:02

    Stigla potvrda Teherana: Pregovori s SAD-om počet će u petak u Islamabadu Iransko Vrhovno vijeće za nacionalnu sigurnost objavilo je rano danas da će pregovori s američkim predstavnicima početi u petak u Islamabadu, da će trajati do 15 dana uz posredovanje Pakistana te da potvrđuju ograničenu pauzu u neprijateljstvima između dviju strana, javlja Anadolu. Naglašeno je da dvotjedno primirje ne znači da je rat završen, dodajući da svaki konačni prekid neprijateljstava ovisi o ispunjenju iranskih uvjeta i finaliziranju detalja onoga što je opisalo kao "pobjedu".

  • 08:32

    Iranci u Teheranu pale zastave, Izrael reagirao Iranci su u srijedu izašli na ulice Teherana nakon objave dvotjednog primirja između Irana i Sjedinjenih Američkih Država, a tijekom prosvjeda na trgu Enghelab zabilježeno je i paljenje američkih i izraelskih zastava. Nije jasno jesu li okupljanja bila spontana ili organizirana pod pritiskom vlasti, no prizori iz glavnog grada ukazuju na snažne protuzapadne poruke unatoč najavi smirivanja sukoba. <<<Cijeli članak>>>

  • 08:03

    Trump: Puna i potpuna pobjeda SAD-a. Zaradit će se velik novac Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da će Sjedinjene Države pomoći u pojačanju pomorskog prometa kroz Hormuški tjesnac, nakon što je u utorak pristao na dvotjedno primirje s Iranom manje od dva sata prije roka koji je Teheranu dao da ponovno otvori tjesnac ili će se suočiti s napadima na svoju civilnu infrastrukturu. Trump je rekao da je ovaj dogovor u zadnji čas uvjetovan iranskim pristankom da privremeno zaustavi blokadu opskrbe naftom i plinom kroz tjesnac, kojim se obično odvija oko petina globalnih pošiljki nafte. 'Napunit ćemo se zalihama svih vrsta i tamo bdjeti da vidimo prolazi li sve dobro', rekao je Trump. 'Odradit će se puno toga dobrog! Zaradit će se velik novac. Iran može započeti proces obnove', rekao je također.
Diskretna diplomatska operacija: Kako je Pakistan spasio primirje SAD-a i Irana
Netanyahu nakon objave o dvotjednom primirju: 'Podržavamo američki potez, pod jednim uvjetom'

