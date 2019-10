Šef sindikata pomoraca ne gubi nadu: 'Ne bi bilo prvi put da su pomorci nađeni nakon 300 dana plutanja'

'Polažemo velike nade u ljudstvo, avione i flotu koja je sada u potrazi', komentirao je pomoćnik glavnog tajnika Sindikata pomoraca Hrvatske Vladimir Svalina potragu za nestalim pomorcima na Atlantiku

'Mi ne želimo vjerovati da njih nema, splavi su bile aktivirane, posada je bez obzira na paklene uvjete tada imala mogućnost da se prebaci na splavi i ono što splav sadrži u smislu preživljavanja još nam daje šanse da su oni živi', rekao je Svalina.

Napomenuo je kako su splavi certificirane, moderne te postoji čitav niz izuzetno kvalitetnih proizvođača splavi. Rekao je i kako nije bilo tehničkih problema u smislu funkcioniranja.

'Vjerujem da je plan spašavanja bio konzumiran i da je zapovjednik učinio ono što treba za spas sebe i svoje posade', rekao je Svalina, dodavši da sredstava treba još.



'Pustimo sve kvragu, nama treba intenzivna i dodatna potraga. Signalne rakete koje su viđene govore nam za pravo da su oni tu. Da naglasim, ne bi se desilo prvi put da su ljudi nakon 150, 200, 300 dana plutanja po Pacifiku nađeni. Ono što se desilo prije, moguće da se dogodi i sada', rekao je Svalina koji smatra kako je prekid potrage bio velika pogreška i 'čista birokratska odluka'.

Svalina smatra kako je moguće locirati splav s pomorcima te da su tehnika i spašavanje vrlo poznati. Smatra i da je kapetan mogao odbiti zadatak kompanije da plovi u trenutku u kojemu je nad oceanom bjesnio uragan.



'On je mogao i to je logično, on je tamo bog na tom brodu, on je odgovoran za brod, za teret i za posadu', rekao je Svalina.