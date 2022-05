'Svakim danom smo sve bliže brojčanoj nadmoći nad Rusima'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenskij izjavio je u svojem obraćanju u subotu da je vrijeme do oslobođenja Ukrajine "sve bliže" te da je samo pitanje vremena kada će vratiti sve što su Rusi osvojili, prenosi CNN

"Ukrajina će uzeti sve natrag. To je imperativno. Samo je pitanje vremena. Svakim danom vrijeme do oslobođenja postaje sve kraće. Sve što radimo je upravo za to", rekao je Zelenskij.

Dodaje da je situacija u Donbasu i dalje teška, posebno u područjima Severodonecka, Lisičanska, Bakhuma i Popasne.