Suvlasnik tvrtke koja je radila stranicu koronavirus.hr: 'Ideju smo predstavili u Vladi, oni su rekli da to treba i pitali možemo li'

Nakon što su mediji doznali da USKOK obavlja izvide vezane uz stranicu koronavirus.hr, ministar Vili Beroš je na stožer stigao s papirima. S njih je čitao objašnjenja zašto je posao dobila baš jedna jedina agencija bez javnog natječaja. Za Dnevnik Nove TV progovorio je i jedan od vlasnika agencije

''Jedan dan mi se dogodilo da su njih dvoje došli u razmaku od pola sata kod mene i rekli ovo više nema smisla, informacije su posvuda, ne zna se tko pije, tko plaća, ljudi kupuju wc papir u redu, trebamo nešto napraviti po tom pitanju. Onda je kolegica napravila vrlo brzo neki nacrt arhitekture, to smo predstavili gore u Vladi u smislu ljudi moji mi mislimo da ovo treba. Oni su rekli, da to treba, jel' možete vi to napravit? Ha, pa možda možemo'', objasnio je Mario Aunedi Medek, direktor i partner u Media Valu.

I napravili su. Za posao im je do sada isplaćeno 899.696 kuna bez PDV-a. No, Beroš kaže da ''nije zadatak ministra miješati se u rad stručnih službi, javne nabave, financija, informatike''.