Sutra na snagu stupaju nove cijene goriva: Najveća promjena odnosi se na dizel

Litra dizela pojeftinit će za sedam centi i stajati 1,79 eura.

Benzin će, s druge strane, poskupjeti za jedan cent, na 1,67 eura po litri. Još izraženiji pad cijene očekuje se kod plavog dizela, koji će biti jeftiniji za 11 centi te će litra stajati 1,21 euro.

Nove cijene goriva: