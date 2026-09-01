Sutra na snagu stupaju nove cijene goriva: Najveća promjena odnosi se na dizel

Vlada je na telefonskoj sjednici donijela nove uredbe o reguliranju cijena goriva, koje će se primjenjivati od srijede, 2. rujna. Najveća promjena odnosi se na dizel
Litra dizela pojeftinit će za sedam centi i stajati 1,79 eura.
Benzin će, s druge strane, poskupjeti za jedan cent, na 1,67 eura po litri. Još izraženiji pad cijene očekuje se kod plavog dizela, koji će biti jeftiniji za 11 centi te će litra stajati 1,21 euro.
Nove cijene goriva:
- benzin – 1,67 eura po litri, jedan cent više nego dosad
- dizel – 1,79 eura po litri, sedam centi manje
- plavi dizel – 1,21 euro po litri, 11 centi manje
- UNP za spremnike – 1,25 eura po kilogramu, dva centa manje
- UNP za boce – 1,83 eura po kilogramu, dva centa manje
Prema Vladinu izračunu, gorivo bi bez uvedenih mjera bilo osjetno skuplje. Litra benzina stajala bi 1,82 eura, dizela 1,97 eura, a plavog dizela 1,30 eura.
Nove cijene vrijedit će od 2. do 7. rujna 2026. godine.