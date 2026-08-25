Evo koliko je gorivo poskupjelo u godinu dana i kako su Hrvati prošli u odnosu na EU

Vozači u Hrvatskoj od danas ponovno plaćaju skuplje gorivo

No podaci Eurostata pokazuju da je rast cijena goriva u proteklih godinu dana ipak bio blaži od prosjeka Europske unije. Dizel je u Hrvatskoj poskupio 14 posto, a benzin osam posto. Prema podacima za srpanj, prosječna cijena dizela u Europskoj uniji bila je 20 posto viša nego godinu ranije. Najveći rast zabilježen je u Rumunjskoj i Nizozemskoj, po 31 posto, a slijede Njemačka s 27, Francuska s 24 i Grčka s 22 posto. Hrvatska je s rastom od 14 posto ostala šest postotnih bodova ispod europskog prosjeka. Nešto blaže poskupljenje zabilježeno je u Sloveniji, 13 posto, dok je Mađarska s rastom od samo jedan posto uvjerljivo na dnu promatrane skupine država.

Benzin u Hrvatskoj poskupio osam posto Razlika je još izraženija kod benzina. Njegova je cijena u Europskoj uniji u godinu dana prosječno porasla 15 posto, gotovo dvostruko više nego u Hrvatskoj. Najveće poskupljenje zabilježila je Litva, 25 posto, a slijede Rumunjska s 23, Njemačka s 22 i Nizozemska s 21 posto. U Francuskoj i Poljskoj benzin je poskupio 16 posto, a u Austriji 15 posto. Hrvatska i Italija s rastom od osam posto nalaze se na začelju prikazane ljestvice. U Sloveniji je benzin poskupio devet, a u Grčkoj 13 posto.