Šuta traži preispitivanje koncesije škveru i tvrdi: Zapošljavaju malo radnika iz Splita

U javnost su nedavno izašli podaci iz predstečajnog postupka koji se vodi nad Brodograđevnom industrijom Split, u kojem je Brodosplit priznao dug od dva milijuna eura prema Ministarstvu mora za neplaćenu koncesijsku naknadu, kao i dug od 1,8 milijuna eura prema Gradu Splitu za neplaćenu komunalnu i vodnu naknadu.

Upozorio je i da u slučaju da se to ne dogodi, država ima zakonske mehanizme, uključujući uklanjanje broda i naplatu kazni, te da su ti postupci regulirani i međunarodnim pravom.

"Razgovarao sam s ministrom Butkovićem. Mogli ste vidjeti sinoć i u medijima da je dao izjavu – očekuje se da brod napusti Split do 2. rujna, kako mu je i izdano rješenjem. Uvjeren sam da će se to dogoditi, to se mora dogoditi. Moraju se poštivati zakoni Republike Hrvatske", kazao je Šuta.

Oba vjerovnika prijavila su tražbine Trgovačkom sudu u Zagrebu, a upravo je pitanje upravljanja prostorom škvera, koji se prostire na oko 500 tisuća kvadrata, postalo jedno od ključnih političkih i razvojnih pitanja za Split.

"Više ne znamo koje su koristi za Grad Split. Imamo samo probleme, stvaraju se nesigurnosti. Krajnje je vrijeme da se sve preispita i donese konačna odluka. Grad Split zaslužuje modernu brodogradnju i normalan pristup prostoru. Ja sam uvijek za proizvodnju, ali isto tako tražim da Split dobije barem 200 tisuća četvornih metara na upravljanje", rekao je Šuta, podsjetivši da je još kao kandidat za gradonačelnika predlagao prenamjenu dijela škverskog prostora u Međunarodni tehnološki centar.

Brodosplit zapošljava malo radnika iz Splita

Šuta ističe da ovakav način upravljanja prostorom nije prihvatljiv, osobito jer Brodosplit zapošljava tek manji broj radnika iz Splita. Upozorio je i na činjenicu da je Brodosplit podnio zahtjev za predstečajnu nagodbu, što po njemu jasno pokazuje da ne izvršava redovno sve obveze, ni prema državi ni prema lokalnoj zajednici.

"Jedan od razloga za raskid koncesije je neplaćanje. Činjenica je da godinama ne plaća. Javno sam rekao da se koncesija ne plaća, da se plaće ne isplaćuju i da to pokazuje neodgovorno ponašanje. Stekli su se uvjeti za raskid koncesije. Ja kao gradonačelnik nemam ovlasti to učiniti, ali da imam, raskinuo bih ugovor", poručio je.

Preispitivanje koncesije Brodosplitu tražit će, kaže, na tematskoj sjednici splitskog Gradskog vijeća 3. rujna. Inzistirat će, kaže, da vijećnici zajednički upute zaključak Ministarstvu mora i Vladi kojim će se zatražiti preispitivanje koncesije jer, kaže, Split zaslužuje novi iskorak i novo lice na tom dijelu grada.