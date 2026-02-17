Šušnjar odgovorio mađarskom ministru Szijjartu, podsjetio ga i na poznatu TV seriju

Mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto, podsjetimo, poručio je da Mađarska od Hrvatske ne traži uslugu, nego poštovanje obvezujućih pravila Europske unije u slučaju poteškoća u tranzitu nafte. Szijjártó je pritom ponovio tvrdnju da JANAF nema dovoljan kapacitet za opskrbu Slovačke i Mađarske iako su mjerenja pokazala suprotno.

Sada mu je stigao odgovor hrvatskog ministra gospodarstva Ante Šušnjara.

'Poštovani kolega Szijjártó, uistinu je ohrabrujuće čuti kako Mađarska s takvim uvjerenjem govori o pravu Europske unije, europskim vrijednostima i obvezujućim obvezama. Kada te riječi nisu samo usputna izjava ili objava na društvenim mrežama, upravo one održavaju našu regiju stabilnom i sigurnom. Prije nekoliko desetljeća mađarsko strateško promišljanje podupiralo je snažniji jadranski plinovod kako Srednja Europa nikada ne bi bila zarobljena jednom istočnom rutom ili političkom polugom jednog dobavljača. Mnogo prije današnjih političkih stavova, vaši su sunarodnjaci razumjeli vrijednost jadranske alternative kao izlaza iz ruske zamke. Ta dugogodišnja mađarska ideja napokon se susreće sa stvarnošću', 'bocnuo' je mađarskog ministra Šušnjar.