Šušnjar odgovorio mađarskom ministru Szijjartu, podsjetio ga i na poznatu TV seriju

Nakon što je mađarski šef diplomacije Peter Szijjarto podsjetio Htrvatsku da treba poštovati pravila Europske unije u slučaju poteškoća u tranzitu nafte, oglasio se i hrvatski ministar gospodarstva Ante Šušnjar
Mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto, podsjetimo, poručio je da Mađarska od Hrvatske ne traži uslugu, nego poštovanje obvezujućih pravila Europske unije u slučaju poteškoća u tranzitu nafte. Szijjártó je pritom ponovio tvrdnju da JANAF nema dovoljan kapacitet za opskrbu Slovačke i Mađarske iako su mjerenja pokazala suprotno.
Sada mu je stigao odgovor hrvatskog ministra gospodarstva Ante Šušnjara.
'Poštovani kolega Szijjártó, uistinu je ohrabrujuće čuti kako Mađarska s takvim uvjerenjem govori o pravu Europske unije, europskim vrijednostima i obvezujućim obvezama. Kada te riječi nisu samo usputna izjava ili objava na društvenim mrežama, upravo one održavaju našu regiju stabilnom i sigurnom. Prije nekoliko desetljeća mađarsko strateško promišljanje podupiralo je snažniji jadranski plinovod kako Srednja Europa nikada ne bi bila zarobljena jednom istočnom rutom ili političkom polugom jednog dobavljača. Mnogo prije današnjih političkih stavova, vaši su sunarodnjaci razumjeli vrijednost jadranske alternative kao izlaza iz ruske zamke. Ta dugogodišnja mađarska ideja napokon se susreće sa stvarnošću', 'bocnuo' je mađarskog ministra Šušnjar.
'Jadranski plinovod pouzdan je, siguran, cjenovno konkurentan i ima kapacitet zadovoljiti potrebe naših prijatelja u Mađarskoj i Slovačkoj. Pomaže Europi da se udalji od ruskog energetskog pritiska. Zbog toga je i izgrađen. To i dalje ostaje njegova svrha. Hrvatska je spremna djelovati odgovorno i konstruktivno - u potpunosti u skladu s propisima EU-a i OFAC-a - kako bi zaštitila sigurnost opskrbe. Alternativa postoji, ovisnost više nije sudbina. Nemojte dopustiti da postane vaš izbor', dodao je.
Na kraju se spomenuo i poznate TV serije. 'P. S. Kao što kaže serija ‘Yes, Minister‘: ‘Nikada ne vjerujte ničemu dok to službeno nije demantirano‘. Osobito kada se prošlogodišnje ‘nema kapaciteta‘ odjednom pretvori u ovogodišnju ‘obvezu prema EU-u‘, zaključio je hrvatski ministar gospodarstva.