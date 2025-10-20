Šušnjar pozvao ministre iz EU-u: Dođite provjeriti kapacitete Janafa

Szijjártó je ranije nekoliko puta rekao da Janaf nema dovoljno kapaciteta za transport sirove nafte MOL-ovim rafinerijama u Slovačkoj i Mađarskoj.

Posebno je izdvojio mađarskog ministra Pétera Szijjártóa, rekavši da bi trebao doći u susjednu i prijateljsku zemlju "da vidi što je Hrvatska spremna učiniti za Mađarsku”.

“Danas smo svima, Europskoj komisiji (EK) i drugim kolegama prezentirali i njima je kristalno jasno da su hrvatski kapaciteti za transport nafte dovoljni i za Mađarsku i za Slovačku te smo ih sve pozvali u Hrvatsku na testiranje tih kapaciteta kako bi se sami u to uvjerili”, rekao je Šušnjar koji je sudjelovao na sastanku ministara energetike država članica EU-a u Luxembourgu.

Šušnjar se u Luxembourgu bilateralno sastao sa slovačkom ministricom gospodarstva Denisom Sakovom. “Njoj smo prezentirali naše kapacitete za koje se interesirala, ali kao što znate u Slovačkoj je također MOL vlasnik rafinerije i praktički se u Mađarskoj donose odluke o transportu nafte u Slovačku”, rekao je.

Ministri energetike članica EU-a dogovorili su stajalište o zabrani uvoza plina iz Rusije do kraja 2027. i sada mogu početi pregovori s Europskim parlamentom o konačnom tekstu zakona.

Ministri su potvrdili pregovaračko stajalište Vijeća, prema kojem bi uvoz ruskog plina bio zabranjen od 1. siječnja 2026. Postojeći ugovori sklopljeni prije 17. lipnja ove godine bili bi podložni prijelaznom razdoblju. Za kratkoročne ugovore to bi isteklo 17. lipnja 2026., a za dugoročne 1. siječnja 2028. Od tada bi uvoz plina, bilo ukapljenog bilo onog koji se transportira plinovodom bio potpuno zabranjen.

LNG Croatia se vratio na Krk

Šušnjar je također rekao da se brod LNG Croatia vratio na omišaljski terminal za ukapljeni prirodni plin (LNG) nakon što mu je u Turskoj udvostručen kapacitet na 6,1 milijardu prostornih metara plina i da će za nekoliko dana biti u u uporabi.

“Njegov je kapacitet povećan na 6,1 milijardu prostornih metara što je nekoliko puta više od hrvatskih potreba. To smo napravili u svrhu solidarnost s našim susjedima i moći ćemo pružiti energetsku sigurnost našoj regiji skoro do Bavarske”, rekao je ministar.

Prije početka sastanka ministara energetike, Šušnjar je sudjelovao i na sastanku Saveza za nuklearnu energiju, inicijative koju je 2023. pokrenula Francuska koja se zalaže da nuklearna energija bude uključena u energetsku politiku EU. U savezu je 16 članica EU-a, među njima je i Hrvatska.

“Savez za nuklearnu energiju svakim danom broji sve više članica i zemalja podržavateljica. Mislim da Europa ide u smjeru priznavanja da je nuklearna energija potrebna u energetskom miksu kako bi se osigurala učinkovitost mreže i energetska samodostatnost”, rekao je Šušnjar.

Ocijenio je da Hrvatska dobro surađuje sa Slovenijom u nuklearnoj elektrani Krško i da je spremna za Krško 2, ali pod istim uvjetima koji vrijede i danas.

“Međutim, mi mislimo da je za postizanje energetske suverenosti potrebna izgradnja nuklearne elektrane u Hrvatskoj”, rekao je Šušnjar.

Po njegovim riječima, Hrvatska je u prednosti pred ostalim članicama EU-a jer su još 1980-ih provedena istraživanja određenih lokacija, što je proces koji može trajati i desetak godina. “Danas to iziskuje jako puno sredstava i zato mislim da smo i vremenski i materijalno daleko ispred drugih zemalja, da ćemo moći konkurirati za potencijalna europska sredstva koja će biti definirana i alocirana za nuklearnu energiju”, rekao je Šušnjar.