Susjed spremio sačekušu karikaturistu: 'Zadnja želja mu je bila da oduzme život mome dedi'

Ubijeni Damir Novak nekoliko je godina trpio prijetnje svog susjeda, a sve je kulminiralo kad je dobio sudski spor oko posjeda. Susjed je na kraju ispunio svoje višegodišnje prijetnje te je hladnokrvno ustrijelio poznatog karikaturista, a zatim presudio i sebi

Damir Novak, poznati hrvatski karikaturist i predsjednik Općinskog vijeća Općine Sveti Juraj na Bregu hladnokrvno je ubijen na svom kućnom pragu protekloga petka. Njegov ubojica i susjed, Dragutin Srnec, poslije tog čina je počinio samoubojstvo. Ubojstvo koje je potreslo malu međimursku zajednicu bilo je vrhunac kulminacije višegodišnjih svađa i prijetnji između susjeda. Sporna je bila međa, odnosno razgraničenje dviju parcela. Srnec je, prema pisanju Jutarnjeg, smatra da mu pripada dio Novakove parcele, širine jednog i duljine 20 metara. Nakon što mu je 2019. godine prešišao živicu, Novak ga je tužio i nakon tri godine dobio spor, što je navodno Srneca razjarilo.

Policija pronašla ilegalno oružje Policija je nekoliko puta intervenirala zbog njihovih svađa. Prije četiri godine su mu navodno pronašli improvizirano oružje, za koje se sumnjalo da služi za krivolov. Dio njegovo arsenala uključivao je ručno izrađenu malokalibarsku pušku s pripadajućom optikom, prigušivačem i željeznom šipkom koja služi kao zamjenski kundak, ručno izrađeni malokalibarski pištolj, zračni pištolj, više komada streljiva za puške i pištolje raznih kalibara te dva optička nišana za puške. Oružje kojim je Novaku, a zatim i sebi oduzeo život, također je bilo nelegalno. Riječ je o automatskoj pušci za koju se ne može dobiti dozvola. S obzirom na to da je istraga još uvijek u tijeku, policija nije htjela komentirati navode da je u njegovo kući pronađeno još oružja. Navodno je imao zalihe i u kućicama i drvarnicama u okolnim šumama.

Sačekuša u dvorištu Da je problema sa susjedom bilo te da je on često prijetio i vitlao oružjem potvrdila je i unuka ubijenog karikaturista. Ona je u pduljoj objavi, koju je prenio Medjimurski.hr opisala detalje stravičnog zločina. "Monstrum ga je čekao sakriven u našem dvorištu, tren kad je izašao iz auta je pucao u auto pa njemu u leđa. Deda je tako uzviknuo i pao na pod da su baka i seka potrčale van iz kuće. Baka je skočila na njega da mu zaustavi krvarenje. Deda više nije disao. Baka ga je molila da ode, da ga pusti. Zvala je sve susjede sa svih pet strana, nitko se nije usudio prići i pomoći. Seka je vrištala. A on je hladnim pogledom stavio rafal na njenu glavu i rekao: 'Trčite obje unutra ili ću i vas.' Baka je potrčala sa sekom unutra, a on je krvoločno ispucao dedu par puta u glavu i kukavički pobjegao i ubio sebe", opisala je. Dodala je kako su prijetnje bile svakodnevne, za što su imali i dokaze. "Policija nam je govorila: 'Ne brinite, mi ga pazimo'. Evo kako su nas pazili. Tako da smo izgubili najdivniju osobu na svijetu. Mog dedu koji je crtao svaku karikaturu da bi mi mogao priuštiti fakultet. Na kućnom pragu stoje rupe. A seka sa svojih devet godina ne spava i plače cijele noći… Imali smo dokaze, ima ih i policija, prijetnje su bile svakodnevne. Deda je htio samo pomirenje. Promatrao nas je cijelo vrijeme. 2022. pokazao je dedi da će ga ubiti pred sekom i tek onda smo podnijeli pritužbe, naravno pronađeno mu je i oružje, iako to policiji nije bilo dovoljno", dodala je i nastavila opisivati s čime se sve njen djed suočavao.