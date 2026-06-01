Sukob zapadnih sila oko BiH: Francuzi i Nijemci hitno stižu u Sarajevo, u pozadini je drama oko Trumpova plana

Ističući činjenicu da je Balkan "u srcu Europe" podsjetio je kako je rat prije tri desetljeća pogodio taj dio kontinenta.

"Sastat ćemo se s političkim liderima i predstavnicima civilnog društva te poslati jasnu poruku potpore europskoj perspektivi regije", napisao je Haddad na X-u.

Francuski ministar Benjamin Haddad i njegov njemački kolega Gunther Krichbaum osim BiH posjetit će i Crnu Goru.

"Ne smijemo to zaboraviti, a još manje dopustiti da se suparničke sile miješaju u naše susjedstvo kako bi poticale nestabilnost. Naša kontinuirana prisutnost ondje je važno sigurnosno pitanje i to sam postavio kao jedan od prioriteta svog djelovanja", napisao je Haddad.

Nije pojasnio na koje točno "suparničke sile" misli, ali mediji nagađaju kako Francuska uz potporu Njemačke i Velike Britanije pokušava osigurati da novi visoki predstavnik ne bude osoba koju protežiraju Sjedinjene Države nego kandidat koji bi jačao europski utjecaj u BiH.

Amerikanci protežiraju talijanskog diplomata Antonija Zanardija Landija utjecajne europske države navodno su baš zbog toga suzdržane prema toj kandidaturi. Zanardi Landi karijerni je diplomat koji je, među ostalim, bio talijanski veleposlanik u Srbiji, Rusiji i pri Svetoj Stolici.

Francuska je navodno ponudila da novi visoki predstavni bude René Troccaz, posebni izaslanik Pariza za zapadni Balkan.

Najutjecajnije zapadne zemlje (skupina G7 i Europska komisija) te Turska kao predstavnica Organizacije islamske konferencije (OIC) čine Upravni odbor PIC-a. To tijelo će, osim imenovanja nasljednika Christiana Schmidta na poziciji visokog predstavnika za BiH, odlučiti i na koji će način on djelovati.

Postojeće ovlasti visokom predstavniku daju mandat za smjene izabranih dužnosnika i nametanje zakona no sadašnja amečka administracija Donalda Trumpa želi da međunarodna zajednica ubuduće djeluje kao posrednik i izbjegava izravne intervencije kakvima je tijekom svog petogodišnjeg mandata posezao Schmidt.

Za ograničavanje uloge visokog predstavnika pa i izmještanje OHR-a izvan BiH zalažu se i HDZ BiH te vladajuća koalicija u Republici Srpskoj dok političke stranke koje okupljaju pretežito Bošnjake žele da OHR nastavit djelovati na temelju punih ovlasti.