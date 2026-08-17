VIDEO 'Gdje je? Gdje je?': Francuzi izviždali premijera u regiji poharanoj požarima

Francuski premijer Sébastien Lecornu u ponedjeljak je posjetio područja jugozapadne Francuske teško pogođena požarima, gdje su ga dočekali zvižduci i povici nezadovoljnih stanovnika. Nakon toga najavio je paket pomoći vrijedan oko 12 milijuna eura za Gironde i Landes te ubrzane procedure za obnovu spaljenih kuća
U mjestu Le Porge, gdje su u požarima izgorjele 183 kuće, okupilo se oko 200 ljudi odjevenih u crno. Dok je automobil s premijerom prilazio gradskoj vijećnici, okupljeni su zviždali, dobacivali i uzvikivali protuvladine parole.
'Doveo se do toga da se ponašaju prema nama kao da nismo važni', rekao je 65-godišnji umirovljenik Tony Veiga, kritizirajući činjenicu da se Lecornu nije odmah susreo sa stanovnicima.
Premijerov ured kasnije je poručio da je Lecornu razgovarao s pogođenim građanima i poljoprivrednicima, navodi Le Monde.
12 milijuna eura za oporavak
U Mérignacu je Lecornu najavio da će Gironde dobiti 10 milijuna eura, a Landes još dva milijuna. Novac će biti dostupan odmah i trebao bi pomoći lokalnim vlastima da pokrenu projekte obnove i izrade svojevrsne planove oporavka.
Premijer je također najavio da će građevinske dozvole za obnovu kuća koje su potpuno uništene biti izdavane unutar mjesec dana, a po mogućnosti i brže. Posebno je upozorio osiguravatelje da očekuje njihovu suradnju te poručio da će javno prozvati one koji 'ne budu igrali po pravilima'.
Stanovnici ljuti na reakciju države
Lecornu je prije službenog sastanka već bio u Le Porgeu u nedjelju poslijepodne, no taj posjet nije bio najavljen i održan je bez prisutnosti televizijskih kamera. U ponedjeljak je, suočen s kritikama, rekao da država nema što skrivati kada je riječ o tome kako su posljednjih tjedana vođene operacije obrane od požara.
'Nemamo apsolutno ništa skrivati u vezi s načinom na koji su posljednjih tjedana provođene operacije zaštite od požara', rekao je.
Požari krajem srpnja i početkom kolovoza posebno su teško pogodili Gironde i Landes, a stanovnici sada od vlade traže ne samo financijsku pomoć nego i jasne odgovore o tome jesu li službe reagirale dovoljno brzo i učinkovito.