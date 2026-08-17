NIJE DOBRODOŠAO

VIDEO 'Gdje je? Gdje je?': Francuzi izviždali premijera u regiji poharanoj požarima

M. Šu.

17.08.2026 u 21:48

Sébastien Lecornu
Sébastien Lecornu Izvor: Profimedia / Autor: Christophe ARCHAMBAULT / AFP / Profimedia
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Francuski premijer Sébastien Lecornu u ponedjeljak je posjetio područja jugozapadne Francuske teško pogođena požarima, gdje su ga dočekali zvižduci i povici nezadovoljnih stanovnika. Nakon toga najavio je paket pomoći vrijedan oko 12 milijuna eura za Gironde i Landes te ubrzane procedure za obnovu spaljenih kuća

U mjestu Le Porge, gdje su u požarima izgorjele 183 kuće, okupilo se oko 200 ljudi odjevenih u crno. Dok je automobil s premijerom prilazio gradskoj vijećnici, okupljeni su zviždali, dobacivali i uzvikivali protuvladine parole.

'Doveo se do toga da se ponašaju prema nama kao da nismo važni', rekao je 65-godišnji umirovljenik Tony Veiga, kritizirajući činjenicu da se Lecornu nije odmah susreo sa stanovnicima.

Premijerov ured kasnije je poručio da je Lecornu razgovarao s pogođenim građanima i poljoprivrednicima, navodi Le Monde.

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12 milijuna eura za oporavak

U Mérignacu je Lecornu najavio da će Gironde dobiti 10 milijuna eura, a Landes još dva milijuna. Novac će biti dostupan odmah i trebao bi pomoći lokalnim vlastima da pokrenu projekte obnove i izrade svojevrsne planove oporavka.

Premijer je također najavio da će građevinske dozvole za obnovu kuća koje su potpuno uništene biti izdavane unutar mjesec dana, a po mogućnosti i brže. Posebno je upozorio osiguravatelje da očekuje njihovu suradnju te poručio da će javno prozvati one koji 'ne budu igrali po pravilima'.

Požar kod Pariza
  • Požar kod Pariza
  • Požar kod Pariza
  • Požar kod Pariza
  • Požar kod Pariza
  • Požar kod Pariza
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Požar kod Pariza Izvor: Profimedia / Autor: ABACAPRESS, Abaca Press / Alamy / Profimedia

Stanovnici ljuti na reakciju države

Lecornu je prije službenog sastanka već bio u Le Porgeu u nedjelju poslijepodne, no taj posjet nije bio najavljen i održan je bez prisutnosti televizijskih kamera. U ponedjeljak je, suočen s kritikama, rekao da država nema što skrivati kada je riječ o tome kako su posljednjih tjedana vođene operacije obrane od požara.

'Nemamo apsolutno ništa skrivati u vezi s načinom na koji su posljednjih tjedana provođene operacije zaštite od požara', rekao je.

Požari krajem srpnja i početkom kolovoza posebno su teško pogodili Gironde i Landes, a stanovnici sada od vlade traže ne samo financijsku pomoć nego i jasne odgovore o tome jesu li službe reagirale dovoljno brzo i učinkovito.

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