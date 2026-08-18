Rusi postaju očajni u potrazi za odgovorima: Plaćaju vidovnjake, medije i vještice

Neki plaćaju seanse kako bi navodno komunicirali s poginulim vojnicima. Drugi traže od tarot-majstora procjenu vjerojatnosti da je nestala osoba još živa , dok treći plaćaju rituale i "zaštitne čarolije".

No Tatjana pomoć nije tražila od javnosti, nego od mistika i medija koji posljednjih godina sve više zarađuju na strahu i neizvjesnosti ruskih obitelji pogođenih ratom, piše The Telegraph.

'Molim vas, pomozite', napisala je Tatjana na Vkontakteu, ruskoj verziji Facebooka, uz fotografiju nestalog vojnika Sergeja. 'Vodi se kao nestao u akciji od 12. lipnja 2026. Pišem na molbu njegove majke.'

Broj preuzimanja aplikacija gotovo se udvostručio

Prema podacima koje prenosi Vedomosti, od siječnja do srpnja ove godine više od 103.000 ljudi u Rusiji preuzelo je aplikacije povezane s astrologijom, proricanjem sudbine i tarotom preko platforme RuStore. To je čak 96 posto više nego u istom razdoblju prošle godine.

Državna agencija za istraživanje javnog mnijenja VTsIOM ranije ove godine objavila je da je oko 85 posto Rusa na neki način eksperimentiralo s magijom ili ezoterijom.

Trend su povezali s 'geopolitičkim i ekonomskim izazovima u Rusiji i svijetu', navodeći da u vrijeme ratnih prijetnji vjerovanje može postati svojevrsni alat psihološke obrane.

Tržište vrijedno više od 20 milijardi funti

Unatoč osudama vlasti i Ruske pravoslavne crkve, tržište takozvanih ezoteričnih usluga nastavlja snažno rasti. Prema ruskim medijima, prošle godine vrijedilo je oko 2,4 bilijuna rubalja, odnosno više od 20 milijardi britanskih funti, a tijekom rata raslo je u prosjeku 20 do 30 posto godišnje.

'Prve zahtjeve vojnih obitelji dobila sam u veljači 2022. Danas imam pet ili šest seansi dnevno', rekla je moskovska tarot-majstorica Alina za Lenta.ru.

Tatiana Zhmakina iz Samare za 40-minutnu seansu naplaćuje 10.000 rubalja, uz dodatne usluge poput "uklanjanja uroka" i zaštite od crne magije.

Neke žene žele čuti da su im muževi mrtvi

Nisu svi klijenti u potrazi za utjehom. Jedna moskovska tarot-majstorica ispričala je da su joj dolazile žene koje su, zapravo, željele čuti da im je nestali suprug poginuo.

'Kažeš joj: 'Živ je, čekajte, nadajte se', a onda shvatiš da je razočarana odgovorom', ispričala je.

Jedna joj je klijentica navodno priznala da već dvije godine živi s drugim muškarcem i želi s njim otići na odmor pa je ponovno pitala je li tarot-majstorica sigurna da njezin muž ipak nije mrtav.

Vidovnjakinja pet puta pogrešno predvidjela kraj rata

Od početka rata znatno je porastao i interes medija za predviđanja vidovnjaka o tome kada će sukob završiti. Prema neovisnom ruskom mediju Agentstvo, tabloidna pokrivenost proročanstava o tijeku rata udvostručila se, dok je publika online škola koje podučavaju magiju i tarot između 2022. i 2023. porasla čak dvadeset puta.

Vidovnjakinja Adelina Panina, često prisutna u prokremaljskim medijima, najmanje je pet puta pogrešno predvidjela završetak rata.

Ruska pravoslavna crkva govori o 'sotonizmu'

Rast popularnosti magije posebno zabrinjava Rusku pravoslavnu crkvu. Patrijarh Kiril prošle je godine poručio da se država mora boriti protiv masovnog širenja okultizma. Pojedini crkveni dužnosnici otišli su i korak dalje.

Biskup Pitirim Tvorogov u veljači je čak okrivio vještice, vidovnjake i tarot-majstore za nastavak rata. "Božja volja nije da mir bude sklopljen na takav način... zbog golemog broja čarobnjaka koji su se pojavili", rekao je.

Okultni rituali službeno zabranjeni

Ruski Vrhovni sud prošle je godine zabranio takozvani 'međunarodni satanistički pokret', nakon čega su i 'okultni rituali' službeno potpali pod zabranu. Istodobno su ruski političari predlagali zabranu niza 'mističnih profesija'.

Jedan prijedlog obuhvaćao je čak 37 zanimanja, među kojima su feng shui savjetnici, čitači dlana, stručnjaci za čakre, vještice, alkemičari, pa čak i nutricionisti.

No na društvenim mrežama potraga za odgovorima ne prestaje. Ispod objave o nestalom Sergeju korisnici raspravljaju o njegovoj sudbini na temelju astrologije. Jedan tvrdi da je 'vrlo vjerojatno živ, ali u zarobljeništvu ili strogoj izolaciji'. Drugi zaključuje potpuno suprotno: 'Nažalost, njegova duša već je u duhovnom svijetu.'