VIŠE VARIJANTI DOGAĐAJA

Sudar nevidljivih lovaca iznad Kurska: Stradao ponos ruskog zrakoplovstva

Ivor Kruljac

07.09.2026 u 22:56

Borbeni zrakoplov Su-35S
Borbeni zrakoplov Su-35S Izvor: EPA / Autor: ALEX PLAVEVSKI
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Borbeni avion Su-35S je namijenjen za brojne misije, a točne okolnosti incidenta se još utvrđuju. Neki ruski blogeri spominju i Ukrajinu

Iako su borbeni avioni Suhoj Su-35S ponos ruskih zračnih snaga, iznad Kurska se dogodio incident u kojem je došlo do sudara dvaju primjeraka ovih letjelica.

Kako navodi The Moscow Times, jedan pilot je poginuo, a drugi je teško ozlijeđen. Točne okolnosti incidenta se utvrđuju. Ruski vojni blogeri navode više varijanti događaja. Tako neki od izvora tvrde da se drugi, preživjeli pilot katapultirao.

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Neki su za događaj optužili i Ukrajinu poručivši da će ista platiti za ovo. Međutim, ni rusko ministarstvo obrane ni ukrajinski dužnosnici nisu potvrdili navode o sudaru i sudbini pilota.

Inače, Su35 je zrakoplov 4,5 generacije te je posrijedi avion na prijelazu prema nevidljivim lovcima pete generacije. Namijenjeni su za brojne misije iz spektra zrak-zrak te zrak-zemlja.

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