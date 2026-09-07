Sudar nevidljivih lovaca iznad Kurska: Stradao ponos ruskog zrakoplovstva

Borbeni avion Su-35S je namijenjen za brojne misije, a točne okolnosti incidenta se još utvrđuju. Neki ruski blogeri spominju i Ukrajinu
Iako su borbeni avioni Suhoj Su-35S ponos ruskih zračnih snaga, iznad Kurska se dogodio incident u kojem je došlo do sudara dvaju primjeraka ovih letjelica.
Kako navodi The Moscow Times, jedan pilot je poginuo, a drugi je teško ozlijeđen. Točne okolnosti incidenta se utvrđuju. Ruski vojni blogeri navode više varijanti događaja. Tako neki od izvora tvrde da se drugi, preživjeli pilot katapultirao.
Neki su za događaj optužili i Ukrajinu poručivši da će ista platiti za ovo. Međutim, ni rusko ministarstvo obrane ni ukrajinski dužnosnici nisu potvrdili navode o sudaru i sudbini pilota.
Inače, Su35 je zrakoplov 4,5 generacije te je posrijedi avion na prijelazu prema nevidljivim lovcima pete generacije. Namijenjeni su za brojne misije iz spektra zrak-zrak te zrak-zemlja.