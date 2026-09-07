Sudar nevidljivih lovaca iznad Kurska: Stradao ponos ruskog zrakoplovstva

Iako su borbeni avioni Suhoj Su-35S ponos ruskih zračnih snaga, iznad Kurska se dogodio incident u kojem je došlo do sudara dvaju primjeraka ovih letjelica.

Kako navodi The Moscow Times, jedan pilot je poginuo, a drugi je teško ozlijeđen. Točne okolnosti incidenta se utvrđuju. Ruski vojni blogeri navode više varijanti događaja. Tako neki od izvora tvrde da se drugi, preživjeli pilot katapultirao.