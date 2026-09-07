Ukrajinski obavještajci zabrinuti zbog Bjelorusije: 'Ako su ovo dopustili...'

Ukrajinske oči su konstantno usmjerene prema Rusiji, ali također prate i Bjelorusiju koja svojim teritorijem isto daje prostor Moskvi u aktualnom ratu. Kako je u ponedjeljak naveo Oleh Ivanščenko, načelnik ukrajinske vojne obavještajne službe (GUR), trenutno nema znakova da se Minsk sprema napasti Ukrajinu, ali su zabrinuti što je na teritoriju te države postavljen sustav radio veza koje vode ruske dronove shahed prema civilnim ciljevima. Uz to, uočili su još jednu novost.

'Primjećujemo razmještaj u Bjelorusiji jedinica 101. raketne brigade ruskih oružanih snaga, koja je opremljena raketnim sustavom srednjeg dometa Orešnik', rekao je Ivašćenko.

Podsjetimo, riječ je o balističkoj raketi koja može nositi konvencionalnu ili nuklearnu bojevu glavu, a Ukrajinci su se već uvjerili u ranijim napadima da ju je vrlo teško presresti.