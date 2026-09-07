Ukrajinski obavještajci zabrinuti zbog Bjelorusije: 'Ako su ovo dopustili...'

Šef ukrajinske vojne obavještajne službe, Oleh Ivanščenko je naveo da Rusi na teritoriju Minska razmještaju jedinicu 101. raketne brigade koja ima opasne projektile Orešnik. Ipak, za sada ne vide da se Minsk sprema ući u rat.
Ukrajinske oči su konstantno usmjerene prema Rusiji, ali također prate i Bjelorusiju koja svojim teritorijem isto daje prostor Moskvi u aktualnom ratu. Kako je u ponedjeljak naveo Oleh Ivanščenko, načelnik ukrajinske vojne obavještajne službe (GUR), trenutno nema znakova da se Minsk sprema napasti Ukrajinu, ali su zabrinuti što je na teritoriju te države postavljen sustav radio veza koje vode ruske dronove shahed prema civilnim ciljevima. Uz to, uočili su još jednu novost.
'Primjećujemo razmještaj u Bjelorusiji jedinica 101. raketne brigade ruskih oružanih snaga, koja je opremljena raketnim sustavom srednjeg dometa Orešnik', rekao je Ivašćenko.
Podsjetimo, riječ je o balističkoj raketi koja može nositi konvencionalnu ili nuklearnu bojevu glavu, a Ukrajinci su se već uvjerili u ranijim napadima da ju je vrlo teško presresti.
Ima li Bjelorusija uopće pravo glasa s Moskvom?
Bjelorusija je ranije navela da neće slati svoje vojnike u ratu, ali svojim teritorijem daje prostor Rusiji za još položaja odakle mogu napadati Ukrajinu. Ruske vojne aktivnosti u zemlji su očite, ali otvoreno je pitanje koliko Bjelorusija doista kontrolira što Rusi rade.
'Ako Bjelorusija nije dala takvo dopuštenje, onda to ukazuje na to da Minsk više ne kontrolira ruske aktivnosti na vlastitom teritoriju', ustvrdio je Ivanšćenko.