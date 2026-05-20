Sudac Vrhovnog suda o slučaju Aleksić: 'Sud sam ne može ništa'

'Predmeti u kojima je određen istražni zatvor, predmeti prema maloljetnicima, predmeti obiteljske zaštite - to su oni koji su po zakonu s prednošću rješavanja. Naravno, predmeti u kojima prijeti zastara isto tako prioritetno moraju biti rješavani. No, zbog toga se može dogoditi da neki predmet ostane duže', pojasnio je Kos.

O tome je gostujući u Dnevniku Nove TV govorio sudac Vrhovnog suda Damir Kos . Rekao je kako bi, načelno u kaznenom postupku svi predmeti trebali biti prioritetni. Međutim postoje neke razlike.

Mnogi se pitaju, što hrvatski sudovi rade, ako slučaj osuđenog ubojice koji ima ilegalno oružje, nije prioritet.

Osvrnuvši se na slučaj Aleksić, priznao je kako ne može shvatiti zašto je takav, relativno jednostavan predmet, tako dugo ostao. Stoga se nameće pitanje, je li sutkinja kojoj je dodijeljen taj predmet pogriješila?

'Teško je govoriti o osobnoj odgovornosti bez da znate sve okolnosti - kad je došla na sud, kad je dobila predmet, kakva joj je struktura predmeta, ima li zapisničara... Čitav niz je tu okolnosti. I koliko sam, opet prema medijskim informacijama, pratio, mislim da taj sud ima deficit sa sucima kaznenog odjela', rekao je Kos.

Pritvor je stvar procjene

Na pitanje zašto Aleksić nije bio u istražnom zatvoru, kad se zna da je posjedovao ilegalno oružje, Kos kaže kako je to stvar procjene.

'Tužitelj je onaj koji procjenjuje postoje li neki od zakonom propisanih razloga da se predloži određivanje istražnog zatvora. Jedan od tih razloga je ponavljanje kaznenog djela, ali on je ovdje bio prijavljen za činjenicu posjedovanja. E sad, morate obrazložiti zašto mislite da bi kod njega postojala bojazan od ponavljanja', rekao je Kos.

Istaknuo je kako ni mjere koje su se mogle provesti ne bi mogle u potpunosti otkloniti mogućnost da se zločin, kakav se dogodio u Drnišu, dogodi.

'Sve te mjere koje su bile u odnosu na ovog prijavljenog okrivljenika, i da je bio određen istražni zatvor, i da je proveden postupak, i da je bio osuđen, sve to skupa zasigurno ne bi otklonilo mogućnost da on počini ovo kazneno djelo koje je počinio', istaknuo je Kos.

Dodao je kako sustav ne poznaje mjeru kojom bi se nekoga zatvorilo zato što ga se smatra opasnim.

'Nema takvog mehanizma da se nekoga zatvori', rekao je, ali i dodao da od 2011. u Hrvatskoj postoji mjera zaštitnog nadzora nad osobama koje su puštene iz zatvora.