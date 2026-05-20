Suci nakon tragedije u Drnišu priznali velike rupe u sustavu: 'Nemamo ključne podatke o počiniteljima'

Udruga hrvatskih sudaca nakon tragedije u Drnišu upozorila je na ozbiljne probleme u funkcioniranju pravosudnog sustava te poručila da su potrebne hitne promjene kako bi institucije učinkovitije razmjenjivale informacije i bolje prepoznavale rizične osobe
Udruga hrvatskih sudaca (UHS) nakon ubojstva 19-godišnjeg Luke Milovca u Drnišu objavila je priopćenje u kojem upozorava na ozbiljne nedostatke pravosudnog sustava i priznaje da suci često nemaju pristup ključnim informacijama o počiniteljima.
‘Suci ne bježe od odgovornosti’
UHS je izrazio sućut obitelji ubijenog mladića te poručio da su suci svjesni težine odgovornosti koju nose. 'Suci ne bježe od odgovornosti za svoj rad i odluke', navodi se u priopćenju.
Istodobno upozoravaju da se eventualna odgovornost mora utvrđivati kroz zakonske procedure, a ne kroz političke rasprave i javne pritiske.
Upozorili na velike probleme u radu sudova
Sudci su u priopćenju prvi put detaljno naveli probleme koji, prema njihovim tvrdnjama, ozbiljno otežavaju rad pravosuđa. Među ključnim problemima ističu da suci u prekršajnim postupcima često nemaju uvid u raniju kaznenu osuđivanost okrivljenika.
UHS upozorava i da suci istrage u ranim fazama postupka kroz sustav eSpis nemaju mogućnost vidjeti druge kaznene postupke protiv iste osobe niti odluke drugih sudaca.
'Sustav eSpis ne daje takve ovlasti sucu istrage', navodi UHS. Dodaju da tim sustavom upravlja Ministarstvo pravosuđa.
Problemi i u obiteljskim predmetima
Udruga sudaca navodi i da suci koji rade obiteljske predmete nemaju uvid u kaznene postupke koji se vode protiv istih osoba. Također upozoravaju da pravosuđe nakon odslužene zatvorske kazne praktički nema ozbiljne mehanizme nadzora nad osuđenicima, čak ni kod najtežih kaznenih djela.
Sudci tvrde da u Hrvatskoj ne postoji sustav razmjene upozorenja između sudova, državnog odvjetništva, socijalnih službi, probacije i drugih institucija za osobe za koje postoji opasnost od ponavljanja kaznenih djela.
Poziv na hitne promjene
UHS je poručio da je nužno fokus usmjeriti na stvarno poboljšanje sustava.
'UHS kontinuirano radi na podizanju standarda profesije i želi da se problemi rješavaju kroz odgovorne i argumentirane rasprave', stoji u priopćenju.