Suci nakon tragedije u Drnišu priznali velike rupe u sustavu: 'Nemamo ključne podatke o počiniteljima'

Udruga hrvatskih sudaca (UHS) nakon ubojstva 19-godišnjeg Luke Milovca u Drnišu objavila je priopćenje u kojem upozorava na ozbiljne nedostatke pravosudnog sustava i priznaje da suci često nemaju pristup ključnim informacijama o počiniteljima.

‘Suci ne bježe od odgovornosti’

UHS je izrazio sućut obitelji ubijenog mladića te poručio da su suci svjesni težine odgovornosti koju nose. 'Suci ne bježe od odgovornosti za svoj rad i odluke', navodi se u priopćenju.

Istodobno upozoravaju da se eventualna odgovornost mora utvrđivati kroz zakonske procedure, a ne kroz političke rasprave i javne pritiske.