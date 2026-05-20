Miran prosvjed u Drnišu: Cijelom zemljom čuje se krik i pitanje - 'Zašto si ubio Luku?'

Mirni prosvjed organiziran je ispred srednje škole koju je pohađao 19-godišnjak kojeg je ubio Kristijan Aleksić, ispalivši u njega nekoliko metaka.

'Tražimo promjene zakona i društvo u kojem osuđeni ubojice neće živjeti među građanima kao da se ništa nije dogodilo. Tražimo sigurnost. Tražimo da nas institucije ove države i njezini zakoni štite. Tražimo da se ovakva tragedija više nikada i nikome ne ponovi. Drniš nije grad mržnje i nikada to neće biti. Drniš je grad dobrih ljudi, grad mira, grad pršuta i Ivana Meštrovića. Zato neka večeras tišina govori umjesto nas. Neka molitva bude jača od bijesa, a svjetlo svijeća jače od tame koja nas je pogodila', stoji u objavi koju potpisuju građani Drniša.

Na prosvjed u Drnišu stigao je i gradonačelnik Sinja i saborski zastupnik, Miro Bulj.

Okupljanje je započelo minutom tišine u spomen na ubijenog mladića. 'Zahvaljujemo na ovoj tišini, zahvaljujemo na ovolikom odazivu', rečeno je na samom početku.

Klapa je odala počast preminulom Luki pjesmom 'Krist na žalu', a potom je uslijedila zajednička molitva.

Pjesnik Frane Bilić pročitao je pjesmu 'Zašto si ubio Luku', posebno napisanu za ovu prigodu. Kako je sam rekao, želi da se cijelom zemljom čuje krik i pitanje - zašto si ubio Luku.

Organizatori su zahvalili na odazivu i svima koji su došli podržati ovo mirno okupljanje te pozvali da se raziđu u miru.

Na okupljanju je sudjelovalo više stotina ljudi, kako građana Drniša, tako i onih koji su došli iz drugih gradova dati podršku Lukinoj obitelji i tražiti promjene.