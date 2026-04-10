PITANJE PENTAGONA

Sudac presudio u korist novinara: 'Ne može ponovno uvoditi nezakonitu politiku'

I.H./Hina

10.04.2026 u 07:23

Pentagon, konferencija (ilustrativna) Izvor: EPA / Autor: MICHAEL REYNOLDS
Američki sudac u Washingtonu presudio je da Pentagon postupa protivno sudskom nalogu ograničavanjem pristupa novinarima te mu naložio da vrati novinarske akreditacije za izvještavanje iz sjedišta američke vojske

Okružni sudac Paul Friedman rekao je da Ministarstvo obrane mora postupiti po njegovoj ranijoj presudi u korist lista The New York Times i drugih medijskih organizacija koje su osporile ograničenja uvedena prošle godine.

"Ministarstvo ne može ponovno uvoditi nezakonitu politiku i očekivati da će sud to zanemariti", naveo je Friedman, ocijenivši postupke Pentagona pokušajem zaobilaženja sudskog naloga.

Friedman je već 20. ožujka presudio da ograničenja krše ustavnu zaštitu prikupljanja vijesti i pravičnog postupka te je naložio da se novinarima vrate akreditacije.

Prema navodima The New York Timesa, Pentagon je potom uveo novu "privremenu" politiku kojom je, među ostalim, ograničen ulazak novinara u zgradu bez pratnje te su zadržana neka pravila koja su prethodno bila osporena. Pentagon je u sudskom podnesku odbacio tvrdnje da krši sudsku odluku, navodeći da je novom politikom uklonio ranije uočene nedostatke.

Udruga novinara Pentagona ocijenila je da nova pravila predstavljaju kršenje sudske presude.

Pentagon nije odmah komentirao presudu, navodeći da ne komentira tekuće sudske postupke, dok se ni predstavnici The New York Timesa, Ministarstva pravosuđa ni Bijele kuće nisu odmah očitovali.

uživo: Rat na bliskom istoku

Primirje na rubu raspada: Izrael i Hezbolah razmijenjuju vatru; Iranci stigli u Islamabad?

    Hezbolah raketirao sjever Izraela Hezbolah je objavio da je izveo raketne napade na sjever Izraela, navodeći da je riječ o odgovoru na, kako tvrde, izraelsko kršenje primirja između Sjedinjenih Američkih Država i Irana. U priopćenju navode da su u petak ujutro raketirali grad Kiryat Shmonu, u blizini izraelsko-libanononske granice, kao i područje Misgav Am u Gornjoj Galileji. Hezbolah poručuje da će se takvi napadi nastaviti ‘dok ne prestane izraelsko-američka agresija’ protiv Libanona i njegova stanovništva.

    Izrael: Mi smo u stanju rata Načelnik glavnog stožera izraelske vojske Ejal Zamir poručio je da Izrael nastavlja borbene operacije na jugu Libanona te da s Hezbolahom nema primirja. Tijekom posjeta području kod Bint Džbeila izjavio je da je izraelska vojska ‘u stanju rata’ i da je taj sektor trenutačno glavno bojište. Dodao je da primirje postoji samo u kontekstu Irana, uz napomenu da se borbe ondje mogu nastaviti u bilo kojem trenutku. Izjava dolazi nakon intenzivnog vala izraelskih zračnih napada u srijedu, u kojima je, prema libanonskim vlastima, poginulo više od 300 ljudi, što je najsmrtonosniji dan od početka aktualnih sukoba početkom ožujka.

    Iranska delegacija stigla u Islamabad? Iranska delegacija stigla je u Islamabad na pregovore sa Sjedinjenim Američkim Državama, objavio je Wall Street Journal pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom, no Teheran te navode demantira. Prema pisanju američkog lista, delegaciju predvode ministar vanjskih poslova Abas Aragči i predsjednik parlamenta Mohamad Bager Galibaf. Istodobno, iranska poluslužbena agencija Tasnim objavila je da su informacije o dolasku iranskih dužnosnika u Islamabad ‘potpuno netočne’, a slične demantije prenijeli su i drugi mediji povezani s vlastima. S američke strane očekuje se dolazak delegacije koju bi trebao predvoditi potpredsjednik JD Vance, uz posebnog izaslanika Stevea Witkoffa i Jareda Kushnera, zeta Donalda Trumpa.
Od danas nova pravila na granicama EU-a: Evo što se mijenja za putnike
Tramvaj iskočio na Savskoj: Nešto je bilo u tračnicama

