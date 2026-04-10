Sudac presudio u korist novinara: 'Ne može ponovno uvoditi nezakonitu politiku'

Okružni sudac Paul Friedman rekao je da Ministarstvo obrane mora postupiti po njegovoj ranijoj presudi u korist lista The New York Times i drugih medijskih organizacija koje su osporile ograničenja uvedena prošle godine.

"Ministarstvo ne može ponovno uvoditi nezakonitu politiku i očekivati da će sud to zanemariti", naveo je Friedman, ocijenivši postupke Pentagona pokušajem zaobilaženja sudskog naloga.

Friedman je već 20. ožujka presudio da ograničenja krše ustavnu zaštitu prikupljanja vijesti i pravičnog postupka te je naložio da se novinarima vrate akreditacije.

Prema navodima The New York Timesa, Pentagon je potom uveo novu "privremenu" politiku kojom je, među ostalim, ograničen ulazak novinara u zgradu bez pratnje te su zadržana neka pravila koja su prethodno bila osporena. Pentagon je u sudskom podnesku odbacio tvrdnje da krši sudsku odluku, navodeći da je novom politikom uklonio ranije uočene nedostatke.

Udruga novinara Pentagona ocijenila je da nova pravila predstavljaju kršenje sudske presude.

Pentagon nije odmah komentirao presudu, navodeći da ne komentira tekuće sudske postupke, dok se ni predstavnici The New York Timesa, Ministarstva pravosuđa ni Bijele kuće nisu odmah očitovali.