Kad mladi poŠIZe: Inovativni fakultativni predmet ove se godine provodio u sto škola

Inovativni fakultativni predmet Škola i zajednica (ŠiZ) ove se školske godine provodio u čak 100 srednjih škola diljem Hrvatske, a sudjelovalo je oko 2000 učenika raspoređenih u 140 skupina, priopćeno je iz ŠiZ-a
Program se, uz Grad Zagreb, Primorsko-goransku, Krapinsko-zagorsku i Istarsku županiju, proširio i na Međimursku te Koprivničko-križevačku županiju.
U projektu su sudjelovali učenici gimnazija i strukovnih škola, koji su tijekom godine istraživali i predlagali rješenja za teme koje smatraju važnima za svoje zajednice. Bavili su se pitanjima vršnjačkog nasilja, umjetne inteligencije i života u digitalnom okruženju, pravima beskućnika, položajem djece u posebnoj skrbi, međugeneracijskim odnosima te pravom srednjoškolaca na rad.
Kako je priopćeno iz ŠiZ-a, učenici su tijekom rada surađivali s brojnim dionicima u društvu – od ministara u Vladi RH i nevladinih organizacija do poduzetnika, predstavnika akademske zajednice, vjerskih zajednica i građana u svojim sredinama.
U narednom razdoblju učenici će svoje projekte i prijedloge predstaviti lokalnim i regionalnim političkim predstavnicima, od kojih će tražiti konkretne odgovore i promjene.
Najavljeni su i završni događaji na kojima će učenici predstaviti svoj rad:
- Rijeka – Kampus Sveučilišta u Rijeci, Filozofski fakultet, 27. svibnja u 11 sati
- Čakovec – Zgrada Scheier, 29. svibnja u 10 sati
- Pula – Circolo-Zajednica Talijana, 1. lipnja u 12 sati
- Zagreb – Gradska vijećnica, 3. lipnja od 9 do 16.30 sati
- Zabok – Regenerator, 8. lipnja u 11 sati
- Koprivnica – Enter, 9. lipnja u 10 sati
‘Radi se o jedinstvenom društvenom događaju koji pokazuje da među mladima postoji snažna motivacija i želja za doprinosom zajednici’, priopćeno je iz ŠiZ-a.