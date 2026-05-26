Kad mladi poŠIZe: Inovativni fakultativni predmet ove se godine provodio u sto škola

U projektu su sudjelovali učenici gimnazija i strukovnih škola, koji su tijekom godine istraživali i predlagali rješenja za teme koje smatraju važnima za svoje zajednice . Bavili su se pitanjima vršnjačkog nasilja, umjetne inteligencije i života u digitalnom okruženju , pravima beskućnika, položajem djece u posebnoj skrbi, međugeneracijskim odnosima te pravom srednjoškolaca na rad.

Program se, uz Grad Zagreb, Primorsko-goransku, Krapinsko-zagorsku i Istarsku županiju, proširio i na Međimursku te Koprivničko-križevačku županiju.

Kako je priopćeno iz ŠiZ-a, učenici su tijekom rada surađivali s brojnim dionicima u društvu – od ministara u Vladi RH i nevladinih organizacija do poduzetnika, predstavnika akademske zajednice, vjerskih zajednica i građana u svojim sredinama.

U narednom razdoblju učenici će svoje projekte i prijedloge predstaviti lokalnim i regionalnim političkim predstavnicima, od kojih će tražiti konkretne odgovore i promjene.

Najavljeni su i završni događaji na kojima će učenici predstaviti svoj rad:

Rijeka – Kampus Sveučilišta u Rijeci, Filozofski fakultet, 27. svibnja u 11 sati

Čakovec – Zgrada Scheier, 29. svibnja u 10 sati

Pula – Circolo-Zajednica Talijana, 1. lipnja u 12 sati

Zagreb – Gradska vijećnica, 3. lipnja od 9 do 16.30 sati

Zabok – Regenerator, 8. lipnja u 11 sati

Koprivnica – Enter, 9. lipnja u 10 sati

‘Radi se o jedinstvenom društvenom događaju koji pokazuje da među mladima postoji snažna motivacija i želja za doprinosom zajednici’, priopćeno je iz ŠiZ-a.