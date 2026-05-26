dvije tisuće učenika

Kad mladi poŠIZe: Inovativni fakultativni predmet ove se godine provodio u sto škola

I.V.

26.05.2026 u 17:52

Ilustracija Izvor: Ostale fotografije/montaža: Neven Bučević / Autor: Privatna arhiva škola
Inovativni fakultativni predmet Škola i zajednica (ŠiZ) ove se školske godine provodio u čak 100 srednjih škola diljem Hrvatske, a sudjelovalo je oko 2000 učenika raspoređenih u 140 skupina, priopćeno je iz ŠiZ-a

Program se, uz Grad Zagreb, Primorsko-goransku, Krapinsko-zagorsku i Istarsku županiju, proširio i na Međimursku te Koprivničko-križevačku županiju.

U projektu su sudjelovali učenici gimnazija i strukovnih škola, koji su tijekom godine istraživali i predlagali rješenja za teme koje smatraju važnima za svoje zajednice. Bavili su se pitanjima vršnjačkog nasilja, umjetne inteligencije i života u digitalnom okruženju, pravima beskućnika, položajem djece u posebnoj skrbi, međugeneracijskim odnosima te pravom srednjoškolaca na rad.

Kako je priopćeno iz ŠiZ-a, učenici su tijekom rada surađivali s brojnim dionicima u društvu – od ministara u Vladi RH i nevladinih organizacija do poduzetnika, predstavnika akademske zajednice, vjerskih zajednica i građana u svojim sredinama.

U narednom razdoblju učenici će svoje projekte i prijedloge predstaviti lokalnim i regionalnim političkim predstavnicima, od kojih će tražiti konkretne odgovore i promjene.

Najavljeni su i završni događaji na kojima će učenici predstaviti svoj rad:

  • Rijeka – Kampus Sveučilišta u Rijeci, Filozofski fakultet, 27. svibnja u 11 sati
  • Čakovec – Zgrada Scheier, 29. svibnja u 10 sati
  • Pula – Circolo-Zajednica Talijana, 1. lipnja u 12 sati
  • Zagreb – Gradska vijećnica, 3. lipnja od 9 do 16.30 sati
  • Zabok – Regenerator, 8. lipnja u 11 sati
  • Koprivnica – Enter, 9. lipnja u 10 sati

‘Radi se o jedinstvenom društvenom događaju koji pokazuje da među mladima postoji snažna motivacija i želja za doprinosom zajednici’, priopćeno je iz ŠiZ-a.

